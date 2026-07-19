المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يدعو إلى تعبئة وطنية شاملة لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي الرئيس يُطلع وفداً أوروبيًا رفيعًا على التطورات الأخيرة في اليمن ويتحدث عن السلام الذي تريده الدولة خلال لقائه بالقيادات الإعلامية بالمحافظة.. الشيخ منصور الحنق يدعو إلى نبذ السجالات وتوجيه المنصات الإعلامية لمعركة استعادة الدولة رئيس مصلحة الأحوال المدنية يبحث مع اليونيسف تطوير السجل المدني وتسجيل المواليد بالرقم الوطني هيئة الأركان العامة توجه برفع الجاهزية العسكرية واليقظة الأمنية اليدومي: الحوثيون يواصلون رهن القرار اليمني لإيران ويعرقلون جهود السلام قادة الدفاع الجوي السعودي والأمريكي يبحثان تعزيز التعاون وسط تصاعد التهديدات الإيرانية والحوثية انجلترا تتوج ببرونزية المونديال بسداسية في شباك فرنسا العليمي للمبعوث الأممي: لا مستقبل لأي جماعة تنازع الحكومة سلطاتها الحصرية أو تحتفظ بسلاحها خارج مؤسسات الدولة اجبار طائرة ايرانية على العودة قبل دخولها الأجواء اليمنية
دعا عضو مجلس النواب ورئيس مجلس مقاومة صنعاء الشيخ منصور بن علي الحنق، رجال الإعلام والنشطاء والصحفيين وصناع المحتوى إلى توجيه أقلامهم ومنصاتهم وجهودهم الإعلامية لخدمة القضية الوطنية الكبرى، المتمثلة في استعادة الدولة اليمنية وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، ونبذ المناكفات الإعلامية والسجالات الجانبية التي لا تخدم المعركة الوطنية، والعمل على توحيد الخطاب الإعلامي بما يعزز وعي المجتمع ويُسهم في حشد الصفوف خلف مشروع تحرير اليمن واستعادة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من النشطاء والإعلاميين والصحفيين من أبناء محافظة صنعاء، حيث أكد أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابًا إعلاميًا مسؤولًا يواجه التضليل الحوثي، ويكشف انتهاكات المليشيا وجرائمها بحق اليمنيين، ويعزز قيم الجمهورية والهوية الوطنية، ويرسخ روح التكاتف بين مختلف المكونات الوطنية.
وأشار الحنق إلى أن الإعلام الوطني يمثل جبهة متقدمة في معركة استعادة الدولة، داعيًا إلى إنتاج محتوىً إعلامي ٍ مهني وهادف يخاطب الرأي العام، ويعزز الأمل لدى اليمنيين، ويبرز تضحيات الأبطال في مختلف جبهات القتال، ويسلط الضوء على معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية