خلال لقائه بالقيادات الإعلامية بالمحافظة.. الشيخ منصور الحنق يدعو إلى نبذ السجالات وتوجيه المنصات الإعلامية لمعركة استعادة الدولة

الأحد 19 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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دعا عضو مجلس النواب ورئيس مجلس مقاومة صنعاء الشيخ منصور بن علي الحنق، رجال الإعلام والنشطاء والصحفيين وصناع المحتوى إلى توجيه أقلامهم ومنصاتهم وجهودهم الإعلامية لخدمة القضية الوطنية الكبرى، المتمثلة في استعادة الدولة اليمنية وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، ونبذ المناكفات الإعلامية والسجالات الجانبية التي لا تخدم المعركة الوطنية، والعمل على توحيد الخطاب الإعلامي بما يعزز وعي المجتمع ويُسهم في حشد الصفوف خلف مشروع تحرير اليمن واستعادة مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من النشطاء والإعلاميين والصحفيين من أبناء محافظة صنعاء، حيث أكد أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابًا إعلاميًا مسؤولًا يواجه التضليل الحوثي، ويكشف انتهاكات المليشيا وجرائمها بحق اليمنيين، ويعزز قيم الجمهورية والهوية الوطنية، ويرسخ روح التكاتف بين مختلف المكونات الوطنية.

وأشار الحنق إلى أن الإعلام الوطني يمثل جبهة متقدمة في معركة استعادة الدولة، داعيًا إلى إنتاج محتوىً إعلامي ٍ مهني وهادف يخاطب الرأي العام، ويعزز الأمل لدى اليمنيين، ويبرز تضحيات الأبطال في مختلف جبهات القتال، ويسلط الضوء على معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية