رئيس مصلحة الأحوال المدنية يبحث مع اليونيسف تطوير السجل المدني وتسجيل المواليد بالرقم الوطني

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بحث رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في اليمن، اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، اليوم، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، سبل تعزيز التعاون لتطوير منظومة السجل المدني الإلكتروني، ودعم تسجيل المواليد ومنح الرقم الوطني للأطفال منذ الولادة، بما يعزز حقهم في الهوية القانونية.
وضم وفد اليونيسف نائب الممثل المقيم في اليمن لشؤون البرامج، أوبيا أشينج، إلى جانب عدد من مسؤولي المنظمة.
وناقش الجانبان تطوير نظام السجل المدني الإلكتروني، مع التركيز على منح الرقم الوطني للأطفال منذ الولادة باعتباره المعرّف القانوني الدائم للمواطن، وما يمثله ذلك من ضمان لإثبات الهوية القانونية للأطفال، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والحماية والرعاية الاجتماعية.
وأشاد وفد اليونيسف بالجهود التي تبذلها مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني لتطوير خدمات التسجيل المدني، ولا سيما تدشين خدمة منح الرقم الوطني للأطفال منذ الولادة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق الطفل، وتسهم في توسيع نطاق حصول الأطفال على الخدمات الأساسية بصورة أكثر فاعلية.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون لتطوير منظومة السجل المدني الإلكتروني، ورفع مستوى الوعي بأهمية تسجيل المواليد، بما يعزز حصول الأطفال على حقوقهم القانونية والإنسانية.
من جانبه، نقل اللواء الركن الدكتور محمد باهارون تحيات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، مؤكداً اهتمام قيادة الوزارة بتطوير خدمات الأحوال المدنية والسجل المدني، وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التسجيل المدني وحماية حقوق الطفل.
وحضر اللقاء من جانب اليونيسف الأستاذ علي قاسم، أخصائي الاتصال الخارجي، والأستاذ مجيب سلطان، ضابط برنامج حماية الطفل.