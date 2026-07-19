هيئة الأركان العامة توجه برفع الجاهزية العسكرية واليقظة الأمنية

الأحد 19 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شدد رئيس هيئة الأركان العامة وقائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز على رفع مستوى الجاهزية العسكرية في المنطقة السادسة، مؤكداً ضرورة اليقظة الأمنية والقتالية القصوى وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وأطلع بن عزيز، اليوم، على سير العمليات ومستوى استعداد القوات في المنطقة العسكرية السادسة، مشدداً على أهمية البقاء في حالة استعداد دائم لمواجهة أي تهديدات.

من جانبها، أكدت قيادة المنطقة السادسة أن القوات المسلحة في أتم الجاهزية القتالية ومستعدة لتنفيذ المهام الوطنية الموكلة إليها حتى تحقيق النصر واستعادة مؤسسات الدولة من جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة.