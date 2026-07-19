قادة الدفاع الجوي السعودي والأمريكي يبحثان تعزيز التعاون وسط تصاعد التهديدات الإيرانية والحوثية

الأحد 19 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث قائد قوات الدفاع الجوي السعودي الفريق الركن مزيد العمرو، الأحد، مع نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الفريق باتريك فرانك، سبل تطوير التعاون العسكري والتنسيق المشترك بين الجانبين، في أحدث حلقات المشاورات العسكرية المتواصلة بين الرياض وواشنطن في ظل التوترات الإقليمية.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس" تابعة محرر مأرب برس، إن اللقاء تناول "سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الملفات التي ناقشها الجانبان.

ويأتي الاجتماع بعد سلسلة لقاءات واتصالات سعودية أمريكية شهدتها الأيام الماضية، عكست تصاعد وتيرة التنسيق السياسي والعسكري بين البلدين على خلفية التطورات الأمنية في المنطقة.

فقد أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية،.

وفي وقت سابق من مطلع الأسبوع الماضي أجرى الرئيس دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن . حيث كشف موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعمه لتنفيذ تحرك عسكري ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن.

ويوم الأربعاء الماضي بحثت وزارة الدفاع السعودية مع القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" سبل تطوير التعاون العسكري بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء في المملكة جمع رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ونائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك، وفق بيان لوزارة الدفاع.

وقالت الوزارة إن الجانبين "يناقشان سبل تطوير التعاون في المجالات العسكرية، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين".

ويأتي اللقاء العسكري أيضاً في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات الأمنية، ما عزز من وتيرة التنسيق بين الرياض وواشنطن على المستويات السياسية والعسكرية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

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