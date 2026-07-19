انجلترا تتوج ببرونزية المونديال بسداسية في شباك فرنسا

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أحرز منتخب إنجلترا المركز الثالث في كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الفرنسي بستة اهداف مقابل أربعة في المباراة التي جمعتهما ضمن تحديد المركزين الثالث والرابع.
تقدم فريق "الأسود الثلاثة" برباعية نظيفة في الشوط الأول قبل أن يعود "الديوك" إلى 4-3 في الدقيقة 66 ، إلا أن ساكا أضاف الهدف الخامس ثم بيلينغهام السادس ليحسما المواجهة لصالح منتخب إنجلترا رغم هدف ديمبيلي (الرابع) لفرنسا.
بدوره، سجل مبابي هدفين ليصبح أفضل هداف في تاريخ كأس العالم برصيد 22 هدفا.