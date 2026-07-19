العليمي للمبعوث الأممي: لا مستقبل لأي جماعة تنازع الحكومة سلطاتها الحصرية أو تحتفظ بسلاحها خارج مؤسسات الدولة

الأحد 19 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، السبت، إن "لا مستقبل لأي جماعة تنازع الحكومة سلطاتها الحصرية، او تحتفظ بسلاحها خارج مؤسسات الدولة، أو تدعي حقا سياسيا أو دينيا أو سلاليا يعلو على إرادة المواطنين وسيادة القانون."

وجاء ذلك خلال استقباله المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، حيث استمع إلى إحاطة حول نتائج مشاوراته واتصالاته الأخيرة، وجهوده المنسقة مع المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام وفقًا لمرجعياته، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأشاد العليمي بجهود المبعوث الأممي من أجل التهدئة وإحلال السلام، مذكّرًا بما وصفه بممارسات جماعة الحوثي في التنصل من استحقاقات السلام كلما اقتربت الجهود الدولية من تحقيق تقدم، معتبرًا أن "مناورات هذه المليشيا باتت مكشوفة، في ارتباطها بأولويات إيران ومشروعها في المنطقة".

وقال الرئيس اليمني إن التطورات التي شهدتها الأيام الماضية "تؤكد النمط نفسه"، مضيفًا أن الأزمة "لم تبدأ حول مطار صنعاء وشماعة الحصار، بل بانتهاك السيادة، ومحاولة فرض رحلة إيرانية خارج صلاحيات الدولة"، معتبراً أن "السردية والتهديدات التي تروج لها المليشيات هي في الحقيقة ابتزاز سافر، يقوم على نزعة فاشية لإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة."

وأضاف العليمي أن جماعة الحوثي "ذهبت في السابق إلى قصف منشآت النفط في حضرموت وشبوة، لكي لا يكون سكان المحافظات المحررة في وضع معيشي أفضل"، مشيرًا إلى أن طهران "فعلت على مدى سنوات الشيء نفسه في استهداف فرص الازدهار والرخاء في المنطقة."

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن عملية السلام في اليمن "بحاجة إلى اختبارات سياسية جريئة"، مشددًا على أنه "لا مستقبل لأي جماعة تنازع الحكومة سلطاتها الحصرية، او تحتفظ بسلاحها خارج مؤسسات الدولة، أو تدعي حقا سياسيا أو دينيا أو سلاليا يعلو على إرادة المواطنين وسيادة القانون."