اجبار طائرة ايرانية على العودة قبل دخولها الأجواء اليمنية

الأحد 19 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشف وزير النقل، محسن العمري، عن نجاح الجهود الحكومية في إجبار طائرة إيرانية تابعة لشركة "ماهان إير" على التراجع والعودة من الأجواء العُمانية، قبل وصولها إلى وجهتها المقررة في مطار صنعاء الدولي.

وأكد الوزير، في تصريح لقناة "اليمن" الحكومية، أن إعادة الطائرة جاءت بعد تكثيف التواصل مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وإبلاغها بمنع أي اختراق للأجواء السيادية للبلاد، أو الهبوط لأي طائرة في أي مطار يمني دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة للطيران المدني في عدن.

وفي وقت سابق، ظهرت على منصات تتبع الملاحة الجوية طائرة إيرانية تابعة لشركة "ماهان إير" المرتبطة بالحرس الثوري، وهي تحلق في أجواء سلطنة عُمان باتجاه اليمن، قبل أن تختفي إشارتها وتعاود الظهور لاحقاً مع تغيير رقم رحلتها ومسارها بعيداً عن الأجواء اليمنية؛ وهي الطائرة التي أكد الوزير إجبارها على العودة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، جدد خلال اجتماعه بسفراء اليمن ورؤساء البعثات في الخارج اليوم، التأكيد على عدم سماح الدولة اليمنية بوصول أي رحلات خارج اختصاصاتها الحصرية، مشدداً على أنه ليس أمام جماعة الحوثي سوى القبول بالبدائل، ومنها المبادرة الأردنية الأخيرة، في إطار حرص الدولة وانفتاحها على كافة المبادرات التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين.

وألزمت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن في تعميم لها، شركات الطيران والمنظمات الدولية ومشغلي الرحلات بالحصول على تصريح مسبق لدخول الأجواء اليمنية، باعتبارها سلطة الطيران المدني الشرعية والوحيدة في البلاد.

يُذكر أن هذه التطورات تأتي امتداداً لموقف الحكومة الصارم في مواجهة انتهاكات الحرس الثوري الإيراني، والذي اخترق الأجواء اليمنية برحلتين في الثالث من يوليو الجاري، ومنتصف الأسبوع الماضي لنقل وفد حوثي وإعادته، وهو ما تعاملت معه الدولة بحزم عبر ضرب مدرج مطار صنعاء، وإجبار الطائرة الإيرانية المنتهكة على تحويل مسارها نحو الحديدة.