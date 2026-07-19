ماذا يحدث لك عند الاستحمام بالماء والملح؟.. فوائد وتحذيرات

الأحد 19 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يستخدم كثيرون حمامات ملح إبسوم كعلاج منزلي لتخفيف آلام العضلات والتوتر وبعض المشكلات البسيطة، مثل أظافر القدم الناشبة، إلا أن الأدلة العلمية بشأن امتصاص الجسم للمغنيسيوم عبر الجلد لا تزال محدودة وغير حاسمة.

ماذا يحدث لك عند الاستحمام بالماء والملح؟

ويُعرف ملح إبسوم بأنه مركب يحتوي على كبريتات المغنيسيوم، ويعتقد أن نقع الجسم في الماء الدافئ المضاف إليه الملح قد يساعد على تخفيف شد العضلات ومنح شعور بالاسترخاء، بينما تشير بعض الدراسات المحدودة إلى احتمال عبور كميات من المغنيسيوم الطبقة الخارجية للجلد، مع اعتماد ذلك على تركيز الملح ومدة التعرض.

يلجأ البعض إلى حمامات ملح إبسوم للمساعدة في تخفيف:

آلام العضلات والتوتر.- بعض أعراض التهاب المفاصل.

- آلام أظافر القدم الناشبة.- آثار حروق الشمس البسيطة.- الإصابات الطفيفة مثل الكدمات والالتواءات.

كيف يُستخدم ملح إبسوم؟إذابة نحو 300 جرام من ملح إبسوم في حوض من الماء الدافئ، ثم نقع الجسم لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، مع ضرورة أن يكون الماء دافئا وليس ساخنا.

وقد يكون النقع مرة أو مرتين كافيا في بعض الحالات البسيطة، مثل ظفر القدم الناشب، بينما قد يلجأ البعض إلى تكراره بصورة أكثر انتظامًا عند استمرار آلام العضلات أو الأعراض المزمنة.

هل يساعد على إزالة السموم؟

رغم انتشار اعتقاد بأن شرب ملح إبسوم يساعد على تنظيف الجسم من السموم، فإن تناوله قد يسبب اضطرابات في المعدة وإسهالا، ما قد يؤدي إلى الجفاف، لذلك لا ينبغي شربه إلا وفق توجيه طبي واضح.

يُعد استخدام ملح إبسوم في الحمام آمنا بشكل عام، لكنه قد لا يكون مناسبا للأشخاص الذين يعانون من جروح مفتوحة أو التهابات جلدية أو حروق شديدة، كما يجب تجنب استخدامه على المناطق المصابة دون استشارة مختص