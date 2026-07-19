صافرات الإنذار تهز الكويت.. الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية

الأحد 19 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأحد، نجاح منظومات الدفاع الجوي في التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة إيرانية، وذلك عقب إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المناطق، وسط حالة من الاستنفار الأمني.

وأوضح الجيش الكويتي، في بيان رسمي، أن الدفاعات الجوية اعترضت الأهداف المعادية، مشيراً إلى أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق ناتجة عن عمليات الاعتراض، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإرشادات وتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد فقط من تعرض الكويت لهجوم استهدف منشآت حيوية، من بينها محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه، ما أدى إلى اندلاع حريق وأضرار في الموقع.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أدانت بشدة الهجوم الإيراني، واعتبرته اعتداءً سافراً على سيادة البلاد، مؤكدة رفضها الكامل لاستهداف المنشآت المدنية والحيوية.

وفي تداعيات الهجمات، أعلنت السلطات الكويتية إعادة جدولة معظم الرحلات الجوية، فيما كشفت قوة الإطفاء العام عن تسجيل إصابات بين عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين أثناء التعامل مع الحرائق التي نجمت عن القصف.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتأثيرها على أمن واستقرار منطقة الخليج.