ليلة نارية في أوكرانيا.. صواريخ تضرب كييف وروسيا تعلن تقدماً واسعاً على جبهات القتال

الأحد 19 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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شهدت أوكرانيا تصعيداً عسكرياً جديداً مع تعرض العاصمة كييف، فجر الأحد، لهجوم صاروخي روسي عنيف أسفر عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين، إلى جانب اندلاع حرائق وأضرار طالت مباني سكنية ومستودعات ومنشآت مدنية في عدة مناطق من المدينة.

وأفاد مسؤولون أوكرانيون بأن صفارات الإنذار دوت بالتزامن مع إطلاق أكثر من 20 صاروخاً باليستياً، فيما سُمعت انفجارات قوية هزت العاصمة.

وأوضح رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، أن النيران اشتعلت في سكن للطلاب ومبنى سكني وسوبرماركت، إضافة إلى سيارات ومبانٍ إدارية، بينما تعرضت مستودعات في محيط العاصمة لأضرار.

وفي المقابل، أعلنت مصادر روسية تحقيق تقدم ميداني جديد في جبهتي خاركيف ودونيتسك، مؤكدة السيطرة على بلدة فولوكخوفسكوي وبدء عمليات عسكرية للسيطرة على بلدة زاخاروفكا المجاورة، وسط استمرار التقدم في اتجاه فولتشانسك.

وقال الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو إن القوات الروسية وسعت نطاق سيطرتها خلال الأيام الماضية، بعد طرد القوات الأوكرانية من مواقع عدة، فيما أكد رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف أن قوات مجموعة "زاباد" تواصل التقدم على جبهة واسعة، معلناً السيطرة على بلدة ميرنوي واقتراب إحكام السيطرة على بلدات أخرى.

وأضاف غيراسيموف أن الوحدات الروسية واصلت تقدمها في محور سلافيانسك – كراماتورسك، ووصلت إلى مسافة تقل عن خمسة كيلومترات من الضواحي الشرقية لمدينة كراماتورسك، في حين تستمر المعارك شمال مدينة كراسنوأرميسك مع تقدم القوات الروسية في عدة محاور.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية بين موسكو وكييف، وسط مؤشرات على اتساع رقعة المواجهات واشتداد المعارك على أكثر من جبهة.