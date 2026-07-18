ضربة أمنية موجعة لتجار السموم في عدن.. سقوط 3 مروجين للمخدرات وضبط كميات كبيرة بحوزتهم قبضة الأمن تطارد الهاربين.. شرطة عدن تُسقط متهمين في قضيتي شروع بالقتل بعد ملاحقات أمنية تحركات حكومية في عدن لحشد دعم دولي للقطاع الأمني.. لقاء رفيع يبحث تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة انتهاكات الحوثيين وزير الاتصالات اليمني: أي تصعيد عسكري سيقوض ما أُنجز في قطاع الاتصالات ويحذر من تداعياته على مؤسسات الدولة خدمة الفيفا للحماية الإلكترونية تكشف ملايين الرسائل المسيئة في كأس العالم إيران توسّع هجماتها العسكرية باتجاه الدول العربية انتقامًا من الغارات الأمريكية. لأول مرة.. طائرات حربية مقاتلة للقوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليات عسكرية الرئيس يؤكد عدم السماح بوصول أي رحلة جوية خارج اختصاص الدولة ويضع الحوثي أمام بديل واحد اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد بملاحقة منفذي هجوم قوات درع الوطن وتقديمهم للعدالة رئيس مجلس القيادة: نجاح أي معركة عسكرية أو سياسية مرتبط بكسب الموقف الدولي وترسيخ الرواية الوطنية.. ويوجه البعثات الدبلوماسية بتعزيز العزلة الدولية للحوثيين
وجهت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن ضربة جديدة لشبكات ترويج المخدرات، بعد أن تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عدن من الإطاحة بثلاثة متهمين في قضيتين منفصلتين بمديرية خور مكسر.
وأفادت الشرطة بأن العملية الأولى أسفرت عن ضبط متهمين وبحوزتهما 200 شريط من الحبوب المخدرة، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو مليون و40 ألف ريال يمني.
وفي القضية الثانية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم ثالث عُثر بحوزته على 38 حبة مخدرة، تبلغ قيمتها التقديرية نحو 78 ألف ريال يمني.
وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المتهمين، وتحريز المضبوطات وفق الإجراءات القانونية، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.