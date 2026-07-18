ضربة أمنية موجعة لتجار السموم في عدن.. سقوط 3 مروجين للمخدرات وضبط كميات كبيرة بحوزتهم

السبت 18 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

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وجهت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن ضربة جديدة لشبكات ترويج المخدرات، بعد أن تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عدن من الإطاحة بثلاثة متهمين في قضيتين منفصلتين بمديرية خور مكسر.

وأفادت الشرطة بأن العملية الأولى أسفرت عن ضبط متهمين وبحوزتهما 200 شريط من الحبوب المخدرة، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو مليون و40 ألف ريال يمني.

وفي القضية الثانية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم ثالث عُثر بحوزته على 38 حبة مخدرة، تبلغ قيمتها التقديرية نحو 78 ألف ريال يمني.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المتهمين، وتحريز المضبوطات وفق الإجراءات القانونية، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.