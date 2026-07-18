ضربة أمنية موجعة لتجار السموم في عدن.. سقوط 3 مروجين للمخدرات وضبط كميات كبيرة بحوزتهم قبضة الأمن تطارد الهاربين.. شرطة عدن تُسقط متهمين في قضيتي شروع بالقتل بعد ملاحقات أمنية تحركات حكومية في عدن لحشد دعم دولي للقطاع الأمني.. لقاء رفيع يبحث تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة انتهاكات الحوثيين وزير الاتصالات اليمني: أي تصعيد عسكري سيقوض ما أُنجز في قطاع الاتصالات ويحذر من تداعياته على مؤسسات الدولة خدمة الفيفا للحماية الإلكترونية تكشف ملايين الرسائل المسيئة في كأس العالم إيران توسّع هجماتها العسكرية باتجاه الدول العربية انتقامًا من الغارات الأمريكية. لأول مرة.. طائرات حربية مقاتلة للقوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليات عسكرية الرئيس يؤكد عدم السماح بوصول أي رحلة جوية خارج اختصاص الدولة ويضع الحوثي أمام بديل واحد اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد بملاحقة منفذي هجوم قوات درع الوطن وتقديمهم للعدالة رئيس مجلس القيادة: نجاح أي معركة عسكرية أو سياسية مرتبط بكسب الموقف الدولي وترسيخ الرواية الوطنية.. ويوجه البعثات الدبلوماسية بتعزيز العزلة الدولية للحوثيين
حققت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن نجاحًا جديدًا بعد تمكنها من الإطاحة بمتهمين مطلوبين على ذمة قضيتين منفصلتين تتعلقان بالشروع في القتل، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعقب المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأوضحت شرطة عدن أن القضية الأولى تعود إلى حادثة شروع بالقتل شهدتها مديرية المعلا في 15 يوليو 2026، حيث تمكنت الفرق الأمنية من القبض على المتهم الذي كان متواريًا عن الأنظار، وتم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وفي القضية الثانية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم مطلوب في قضية شروع بالقتل وقعت بمديرية الشيخ عثمان في 18 يناير 2025، قبل أن تتم إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالته إلى القضاء.
وأكدت شرطة عدن استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة المطلوبين وضبط كل من يحاول الإفلات من العدالة، بما يسهم في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين.