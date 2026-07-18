قبضة الأمن تطارد الهاربين.. شرطة عدن تُسقط متهمين في قضيتي شروع بالقتل بعد ملاحقات أمنية

السبت 18 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

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حققت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن نجاحًا جديدًا بعد تمكنها من الإطاحة بمتهمين مطلوبين على ذمة قضيتين منفصلتين تتعلقان بالشروع في القتل، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعقب المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأوضحت شرطة عدن أن القضية الأولى تعود إلى حادثة شروع بالقتل شهدتها مديرية المعلا في 15 يوليو 2026، حيث تمكنت الفرق الأمنية من القبض على المتهم الذي كان متواريًا عن الأنظار، وتم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي القضية الثانية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم مطلوب في قضية شروع بالقتل وقعت بمديرية الشيخ عثمان في 18 يناير 2025، قبل أن تتم إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالته إلى القضاء.

وأكدت شرطة عدن استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة المطلوبين وضبط كل من يحاول الإفلات من العدالة، بما يسهم في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين.