تحركات حكومية في عدن لحشد دعم دولي للقطاع الأمني.. لقاء رفيع يبحث تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة انتهاكات الحوثيين

السبت 18 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

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شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مباحثات حكومية رفيعة بين وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة، ركزت على تعزيز الدعم الدولي والإقليمي للقطاع الأمني، بما يسهم في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

وبحث الجانبان آليات توسيع التعاون والتنسيق بين الوزارتين، والاستفادة من برامج الشركاء الدوليين والإقليميين لتطوير القدرات الأمنية، إلى جانب دعم الجهود الحكومية الرامية إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر فاعلية في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد وزير الداخلية أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حشد الدعم الخارجي لليمن، مشيدًا بجهودها في نقل مقار المنظمات الدولية إلى عدن، بما يعزز العمل الإنساني والتنموي، ويحد من الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المنظمات الدولية، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية وتوجيهها لخدمة عملياتها العسكرية، وحرمان المواطنين في مناطق سيطرتها من الاستفادة منها.

من جهتها، استعرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز جهود الوزارة في توسيع الشراكات مع المانحين والمنظمات الدولية، مؤكدة العمل على توجيه الدعم نحو القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الأمني، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم مسار التنمية في اليمن. وحضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الداخلية العميد شعين محسن شعين، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم العميد الركن نائف الحميدي.