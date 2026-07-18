وزير الاتصالات اليمني: أي تصعيد عسكري سيقوض ما أُنجز في قطاع الاتصالات ويحذر من تداعياته على مؤسسات الدولة خدمة الفيفا للحماية الإلكترونية تكشف ملايين الرسائل المسيئة في كأس العالم إيران توسّع هجماتها العسكرية باتجاه الدول العربية انتقامًا من الغارات الأمريكية. لأول مرة.. طائرات حربية مقاتلة للقوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليات عسكرية الرئيس يؤكد عدم السماح بوصول أي رحلة جوية خارج اختصاص الدولة ويضع الحوثي أمام بديل واحد اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد بملاحقة منفذي هجوم قوات درع الوطن وتقديمهم للعدالة رئيس مجلس القيادة: نجاح أي معركة عسكرية أو سياسية مرتبط بكسب الموقف الدولي وترسيخ الرواية الوطنية.. ويوجه البعثات الدبلوماسية بتعزيز العزلة الدولية للحوثيين تصعيد خطير في الخليج.. هجوم على محطة كهرباء الكويت يهدد إمدادات الطاقة النيابة العامة تضبط منتجات تحمل علامات تجارية عالمية مزورة داخل مستودع جنوب اليمن طقس اليمن: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني شادي باصرة إن أي تصعيد عسكري في المرحلة الحالية "سينسف كل ما تم إنجازه"، لافتاً إلى أن الحرب "لا تخدم اليمن ولا شعبه، بل تخدم مشروعاً لم يجلب لليمنيين سوى الدمار والعزلة وتعطيل مؤسسات الدولة واستنزاف مقدرات الوطن".
وأوضح باصرة، في منشور على صفحته في فيسبوك رصده محرر مأرب برس ، أن الوزارة عملت خلال الأشهر الخمسة الماضية على إعادة بناء قطاع الاتصالات على أسس مهنية وعلمية، بعيداً عن الشعارات، وبما يستند إلى فهم الواقع واتخاذ القرارات بناءً على الحقائق والأرقام.
وأضاف أن الهدف من تلك الجهود تمثل في استعادة ثقة المواطنين عبر تحقيق نتائج ملموسة، مؤكداً أن استياء المواطنين من تراجع خدمات الاتصالات يعد أمراً مبرراً في ظل سنوات الحرب والانقسام وما رافقها من عبث بمؤسسات الدولة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة عالجت عدداً من الملفات، من بينها مشروع "ستارلينك"، وإعادة تشغيل شركات الاتصالات المتوقفة، وتعزيز أمن وحماية بيانات المواطنين، واتخاذ خطوات لإدخال خدمات الجيل الخامس (5G) إلى عدن، وخدمات الجيل الرابع (4G) إلى بقية المحافظات، إضافة إلى إصلاح أوضاع شركة "عدن نت" وتوسيع خدماتها، وتفعيل خدمات البريد.
واتهم باصرة جماعة الحوثي باختيار "التصعيد على حساب السلام، والسلاح على حساب الحوار"، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت على إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات إلى الأردن في خطوة لتخفيف معاناة المواطنين، إلا أن المؤشرات، بحسب قوله، تدل على أن هذه المبادرة قد تواجه بالرفض والتعنت.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن "لا مستقبل لليمن إلا بدولة مؤسسات يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وتحكمها إرادة الشعب وسيادة القانون".