وزير الاتصالات اليمني: أي تصعيد عسكري سيقوض ما أُنجز في قطاع الاتصالات ويحذر من تداعياته على مؤسسات الدولة خدمة الفيفا للحماية الإلكترونية تكشف ملايين الرسائل المسيئة في كأس العالم إيران توسّع هجماتها العسكرية باتجاه الدول العربية انتقامًا من الغارات الأمريكية. لأول مرة.. طائرات حربية مقاتلة للقوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليات عسكرية الرئيس يؤكد عدم السماح بوصول أي رحلة جوية خارج اختصاص الدولة ويضع الحوثي أمام بديل واحد اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد بملاحقة منفذي هجوم قوات درع الوطن وتقديمهم للعدالة رئيس مجلس القيادة: نجاح أي معركة عسكرية أو سياسية مرتبط بكسب الموقف الدولي وترسيخ الرواية الوطنية.. ويوجه البعثات الدبلوماسية بتعزيز العزلة الدولية للحوثيين تصعيد خطير في الخليج.. هجوم على محطة كهرباء الكويت يهدد إمدادات الطاقة النيابة العامة تضبط منتجات تحمل علامات تجارية عالمية مزورة داخل مستودع جنوب اليمن طقس اليمن: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم السبت أن خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي، التابعة له والهادفة إلى حماية اللاعبين والفرق والمسؤولين من التهديدات والإساءات عبر الإنترنت، رصدت أكثر من سبعة ملايين منشور يحتمل أن يتضمن محتوى ضارا أو مسيئا على منصات التواصل الاجتماعي خلال كأس العالم.
وأشار الفيفا إلى أن معدل الرصد ارتفع إلى 14 ضعفا مقارنة بنسخة 2022، التي جرى خلالها تحديد وإزالة نحو 470 ألف منشور من هذا النوع.
وراجع فريق خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 500 ألف رسالة رصدتها تقنيات الذكاء الاصطناعي واستهدفت لاعبين ومدربين ومسؤولين خلال البطولة الحالية، كما أبلغ السلطات، بما في ذلك جهات إنفاذ القانون، بأكثر من ألف تهديد.
كما راقب الفريق أكثر من 53 مليون منشور وتعليق منذ انطلاق كأس العالم، التي تختتم منافساتها غدا الأحد بالمباراة النهائية بين الأرجنتين وإسبانيا.
وكان الفيفا قد أفاد في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الإساءات العنصرية شكلت نحو 11 في المئة من إجمالي الرسائل المسيئة التي جرى رصدها خلال البطولة حتى الآن.