لأول مرة.. طائرات حربية مقاتلة للقوات المسلحة اليمنية تنفذ عمليات عسكرية

السبت 18 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بث التلفزيون اليمني الرسمي مشاهد لطائرات حربية تمت إعادة تأهيلها، واستخدامها في عمليات عسكرية لأول مرة منذ اندلاع الحرب، قبل عشر سنوات.

في هذا السياق، قال نائب قائد القوات الجوية اللواء عبدالعزيز المحيا أن ‏لديهم طائرات مقاتلة، نفذت مهام موكلة من القيادة السياسية، في إشارة الى قصف مدرج مطار صنعاء ومنع الطائرة الإيرانية من الهبوط قبل ايام.

مضيفًا: ''وسوف نكون بالمرصاد لكل من يخترق السيادة اليمنية ''.