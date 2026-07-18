اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد بملاحقة منفذي هجوم قوات درع الوطن وتقديمهم للعدالة

السبت 18 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شددت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت على ضرورة "فتح تحقيق عاجل وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة وتقديمها للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، وعدم السماح لأي جهة أو أفراد بتهديد السكينة العامة أو المساس بأمن المواطنين"، وذلك عقب هجوم استهدف قوة تابعة لقوات درع الوطن في مديرية رماه.

وقالت اللجنة الأمنية، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، في بيان، إنها تدين "بأشد العبارات" الهجوم الذي وصفته بـ"الإجرامي الغادر"، والذي استهدف عددًا من منتسبي قوات درع الوطن في مديرية رماه، وأسفر، بحسب البيان، عن مقتل خمسة من أفراد اللواء الرابع – الفرقة الثانية، بينهم نجل أركان حرب اللواء، وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضافت اللجنة أن "هذا العمل الإجرامي الجبان يمثل اعتداءً آثمًا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم الدينية والوطنية والأعراف القبلية".

وجددت اللجنة الأمنية تأكيدها على مواصلة التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية المختصة لتعزيز الأمن والاستقرار، و"التصدي بكل حزم لكافة الأعمال الإجرامية التي تستهدف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو تهدد أمن المحافظة وسلامة المواطنين"، داعيةً الجميع إلى "الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة النظام والقانون".

كما أعربت اللجنة عن خالص التعازي والمواساة إلى قيادة قوات درع الوطن، وأسر القتلى، والعقيد محمد الباشت أركان حرب اللواء الرابع، ومنتسبي اللواء، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.