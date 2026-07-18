طقس اليمن: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

السبت 18 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم السبت، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، مغبّر نسبياً إلى غائم جزئياً - حار جداً ورطب، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والغربية، والرياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون الرياح قوية على أرخبيل سقطرى.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد وحبات البرد على أجزاء من المرتفعات الغربية وتمتد حتى محافظات الضالع، البيضاء ومرتفعات أبين، بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظتي شبوة وحضرموت، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس صحو إلى غائم جزئياً - شديد الحرارة نهاراً - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء منها، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم السبت، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 38 / 30 - المكلا 35 / 28 - الحديدة 37 / 31 - سقطرى 35 / 28 - المخا 38 / 30 - الغيضة 31 / 25 - زنجبار 39 / 29 - لحج 40 / 28 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 43 / 27 - مأرب 42 / 27 - عتق 41 / 28 - بيحان 40 / 27 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 32 / 17 - تعز 33 / 21 - ذمار 29 / 12 - الضالع 34 / 22 - إب 29 / 17 - البيضاء 32 / 17 .

وحذّر المركز، المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن تدني الرؤية الأفقية، وكذا الاخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة .. مقترحاً عليهم الإكثار من شرب السوائل.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم السبت، أن تكون حالة البحر في سواحل باب المندب والسواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل شبوة وأبين وعدن معتدل الموج، وفي سواحل المهرة وحضرموت معتدل إلى مضطرب الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى مضطرب إلى شديد الاضطراب، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف الموج، وفي خليج عدن معتدل إلى مضطرب الموج، وفي بحر العرب مضطرب الموج.

كما حذّر المركز، الصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى والبحر العربي وفي السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج وشدة الرياح.