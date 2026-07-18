كمين دموي يهز حضرموت.. اغتيال خمسة من أبطال درع الوطن ووعيد حاسم بملاحقة المنفذين

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نعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى والفرقة الثانية بقوات درع الوطن خمسة من منتسبي اللواء الرابع درع الوطن، استشهدوا في هجوم مسلح وُصف بالغادر استهدفهم أثناء وجودهم داخل أحد المطاعم بمديرية رماه بمحافظة حضرموت.
وأوضحت القيادة أن الهجوم نفذته عناصر خارجة عن النظام والقانون، وأسفر عن استشهاد خمسة جنود، بينهم نجل أركان حرب اللواء العقيد محمد الباشت، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، تم نقلهم لتلقي العلاج.
وعبرت قيادة المنطقة العسكرية الأولى والفرقة الثانية عن بالغ حزنها وتعازيها لأسر الشهداء، وللعقيد محمد الباشت، سائلة الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأكدت القيادة أن هذه الجريمة لن تمر دون حساب، متوعدة بملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة، ومشددة على أن مثل هذه الاعتداءات لن تثني منتسبي القوات المسلحة عن أداء واجبهم الوطني في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة كل من يحاول زعزعة السكينة العامة.