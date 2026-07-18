نيران الحرب تتسع.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان ضربات دامية وتستهدفان قواعد عسكرية ومنشآت حيوية

السبت 18 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدًا جديدًا مع تبادل هجمات واسعة أوقعت قتلى وجرحى في الجانبين، وسط استهداف مدن ومنشآت عسكرية وبنى تحتية، في وقت تتسع فيه رقعة المواجهات لتشمل البحر الأسود.

وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في هجمات روسية استهدفت عدة مناطق، بينها أوديسا وميكولايف وخيرسون وخاركيف، حيث طالت الضربات أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومرافئ بحرية، وأسفرت أيضًا عن أضرار في سفن ومبانٍ وبنى تحتية.

في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته نفذت ضربة بعيدة المدى استهدفت قاعدة "النسر" الجوية داخل الأراضي الروسية، مؤكدًا إصابة قاذفة إستراتيجية من طراز "تي-95" كانت تُستخدم في تنفيذ هجمات ضد أوكرانيا، إضافة إلى استهداف خزانات للوقود والغاز في مناطق تسيطر عليها موسكو.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت منشآت عسكرية أوكرانية في أوديسا وتشورنومورسك، شملت ورش تصنيع طائرات مسيّرة ومستودعات ذخيرة ووقود وقطارات شحن عسكرية، كما أكدت استهداف سفن كانت تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية في ميناء ميكولايف.

وفي العمق الروسي، أسفرت هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين بعد استهداف مركز لوجستي تابع لإحدى كبرى شركات التجارة الإلكترونية، بينما أعلنت موسكو إسقاط أكثر من 370 طائرة مسيّرة خلال ليلة واحدة، بينها 64 طائرة كانت تتجه نحو العاصمة.

وامتد التصعيد إلى البحر الأسود، حيث تعرضت ناقلة النفط "نورديك زينيث" لهجوم بطائرتين مسيّرتين قبالة الساحل الروسي، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل السيطرة عليه وإجلاء عدد من أفراد الطاقم.

ويعكس هذا التصعيد اتساع نطاق الحرب بين موسكو وكييف، مع انتقال المواجهات من الجبهات البرية إلى العمق الروسي والمجال البحري، في مؤشر على دخول الصراع مرحلة أكثر خطورة وتعقيدًا.