أسباب تشنجات الساق ليلًا.. وهذه عوامل الخطورة

السبت 18 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 198

تعد تشنجات الساق الليلية، التي غالباً ما تصيب كبار السن أو من يعانون من تلف الأعصاب، من الأسباب المتعددة، بدءاً من الحمل وصولاً إلى الجفاف، فإن فهم هذه المحفزات يساعد في السيطرة على هذه التشنجات والوقاية منها.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أسباب تشنجات الساق ليلًا، وما هي عوامل الخطورة؟ بحسب "verywellhealth".

ما أسباب تشنجات الساق ليلاً؟

تشنجات الساق الليلية هي انقباضات مؤلمة في عضلات الساق أو الفخذ أو القدم تحدث ليلاً وقد تستمر لعدة ثوانٍ أو دقائق، غالباً ما تحدث فجأة أثناء الراحة في السرير، ويشار إلى هذا النوع من تشنجات الساق أحياناً باسم تشنج عضلي.

تشمل بعض الحالات الصحية التي قد تسبب تشنجات الساق الليلية نقص التغذية، والجفاف، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، والفشل الكلوي، وتلف الأعصاب، ومشاكل الدورة الدموية، وقد تكون تشنجات الساق أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، بما في ذلك الأدوية التي تزيد من إدرار البول.

ويمكن الوقاية منها عن طريق ممارسة تمارين إطالة عضلات الساق والفخذ بشكل منتظم قبل النوم.

الحملتقلصات الساق شائعة أثناء الحمل، وغالبًا ما تحدث في الثلث الثاني والثالث من الحمل وفي الليل، وتشمل انخفاض مستويات المغنيسيوم والكالسيوم​، وتغيرات الدورة الدموية شائعة أثناء الحمل، وإجهاد العضلات الناتج عن زيادة الوزن

- جفاف ونقص التغذيةقد يؤدي نقص الفيتامينات أو المعادن إلى تشنجات الساق، ويشمل ذلك نقص فيتامينات ب1، ب12، ود، بالإضافة إلى نقص البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويمكن أن يساعد إضافة هذه المعادن والفيتامينات إلى نظامك الغذائي في تخفيف تشنجات الساق الليلية.

- الآثار الجانبية للأدويةقد تحدث تشنجات الساق كأثر جانبي لبعض الأدوية، وخاصة تلك التي تزيد من إدرار البول، ومن بين فئات الأدوية المرتبطة بتشنجات الساق الليلية.

ما عوامل الخطر بشأن تشنجات الساق؟

وتشمل عوامل الخطر ما يلي:

- إجهاد العضلات: قد يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة أو الضغط على عضلات الساق إلى تشنجات في الساق.

- نمط الحياة الحامل: قد يؤدي الجلوس لفترات طويلة وعدم تمديد عضلات الساق إلى زيادة خطر الإصابة بالتشنجات.

- الوقوف لفترات طويلة: إذا كنت تقف لفترات طويلة خلال النهار، فمن المرجح أن تعاني من تشنجات الساق في الليل بسبب إجهاد العضلات وتعبها.

متى يمكن أن تكون تشنجات الساق الليلية خطيرة؟

غالباً ما تكون أسباب تشنجات الساق غير ضارة، ولكنها قد تكون أحياناً علامة على حالة صحية خطيرة، إذا كنت تعاني بالفعل من إحدى هذه الحالات، فقد تكون تشنجات الساق أحد أعراضها.