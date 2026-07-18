أسباب تشنجات الساق ليلًا.. وهذه عوامل الخطورة

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تعد تشنجات الساق الليلية، التي غالباً ما تصيب كبار السن أو من يعانون من تلف الأعصاب، من الأسباب المتعددة، بدءاً من الحمل وصولاً إلى الجفاف، فإن فهم هذه المحفزات يساعد في السيطرة على هذه التشنجات والوقاية منها.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أسباب تشنجات الساق ليلًا، وما هي عوامل الخطورة؟ بحسب "verywellhealth".
ما أسباب تشنجات الساق ليلاً؟
تشنجات الساق الليلية هي انقباضات مؤلمة في عضلات الساق أو الفخذ أو القدم تحدث ليلاً وقد تستمر لعدة ثوانٍ أو دقائق، غالباً ما تحدث فجأة أثناء الراحة في السرير، ويشار إلى هذا النوع من تشنجات الساق أحياناً باسم تشنج عضلي.
تشمل بعض الحالات الصحية التي قد تسبب تشنجات الساق الليلية نقص التغذية، والجفاف، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، والفشل الكلوي، وتلف الأعصاب، ومشاكل الدورة الدموية، وقد تكون تشنجات الساق أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، بما في ذلك الأدوية التي تزيد من إدرار البول.
ويمكن الوقاية منها عن طريق ممارسة تمارين إطالة عضلات الساق والفخذ بشكل منتظم قبل النوم.
متى يمكن أن تكون تشنجات الساق الليلية خطيرة؟
غالباً ما تكون أسباب تشنجات الساق غير ضارة، ولكنها قد تكون أحياناً علامة على حالة صحية خطيرة، إذا كنت تعاني بالفعل من إحدى هذه الحالات، فقد تكون تشنجات الساق أحد أعراضها.