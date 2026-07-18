السبت 18 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 230

يعد التعرق جزءًا طبيعيًا من نظام تبريد الجسم، وقد يكون التعرق المفرط أمراً لا مفر منه أحياناً، ويمكن تفسيره بعدة عوامل، ويعد تحديد السبب الجذري مفتاحاً لإيجاد العلاج المناسب والسيطرة الفعّالة على الأعراض.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أسباب التعرق بسهولة وأكثر من اللازم، بحسب "verywellhealth".

أسباب التعرق بسهولة وأكثر من اللازم تشمل الأسباب المحتملة للتعرق المفرط التغيرات الهرمونية، ومرض السكري، والالتهابات، وبعض الأدوية، وتشمل خيارات العلاج مضادات التعرق والأدوية والعلاج الهرموني.

يتوقف التعرق بشكل طبيعي بمجرد أن يبرد الجسم، ومع ذلك، من الممكن أن يعاني الشخص من تعرق مستمر أو مفرط غير ضروري، ويحدث التعرق المفرط، المعروف باسم فرط التعرق، عندما يتعرق الجسم بشكل مفرط وغير متوقع، وهو حالة طبية، ويتوفر له علاج.

ما أسباب التعرق أكثر من اللازم؟يتعرق الجسم للتخلص من الحرارة وتبريد الأعضاء، من الطبيعي التعرق عند الشعور بالحرارة بعد ممارسة الرياضة أو في الطقس الحار.

كما أن تناول الأطعمة الحارة والمشاعر السلبية كالتوتر والغضب والقلق قد تحفز التعرق، وكذا فرط نشاط الغدد العرقية يسبب التعرق المفرط.

فعندما تفرط هذه الغدد في النشاط، فإنها تنتج كمية كبيرة من العرق، وقد يحدث هذا في منطقة واحدة أو في جميع أنحاء .