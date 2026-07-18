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أسباب التعرق بسهولة وأكثر من اللازم

السبت 18 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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يعد التعرق جزءًا طبيعيًا من نظام تبريد الجسم، وقد يكون التعرق المفرط أمراً لا مفر منه أحياناً، ويمكن تفسيره بعدة عوامل، ويعد تحديد السبب الجذري مفتاحاً لإيجاد العلاج المناسب والسيطرة الفعّالة على الأعراض.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أسباب التعرق بسهولة وأكثر من اللازم، بحسب "verywellhealth".

أسباب التعرق بسهولة وأكثر من اللازم تشمل الأسباب المحتملة للتعرق المفرط التغيرات الهرمونية، ومرض السكري، والالتهابات، وبعض الأدوية، وتشمل خيارات العلاج مضادات التعرق والأدوية والعلاج الهرموني.

يتوقف التعرق بشكل طبيعي بمجرد أن يبرد الجسم، ومع ذلك، من الممكن أن يعاني الشخص من تعرق مستمر أو مفرط غير ضروري، ويحدث التعرق المفرط، المعروف باسم فرط التعرق، عندما يتعرق الجسم بشكل مفرط وغير متوقع، وهو حالة طبية، ويتوفر له علاج.

ما أسباب التعرق أكثر من اللازم؟يتعرق الجسم للتخلص من الحرارة وتبريد الأعضاء، من الطبيعي التعرق عند الشعور بالحرارة بعد ممارسة الرياضة أو في الطقس الحار.

كما أن تناول الأطعمة الحارة والمشاعر السلبية كالتوتر والغضب والقلق قد تحفز التعرق، وكذا فرط نشاط الغدد العرقية يسبب التعرق المفرط.

فعندما تفرط هذه الغدد في النشاط، فإنها تنتج كمية كبيرة من العرق، وقد يحدث هذا في منطقة واحدة أو في جميع أنحاء .

  • فرط التعرق الأولييعاني المصابون بفرط التعرق الأولي من تعرق مفرط دون سبب معروف، عادةً ما تسبب هذه الحالة تعرقاً مفرطاً لدرجة تعيق ممارسة الأنشطة اليومية، قد تلاحظ أن يديك متعرقتان لدرجة يصعب معها فتح مقبض الباب أو البرطمان.
  • - فرط التعرق الثانوييشير فرط التعرق الثانوي إلى التعرق المفرط الناتج عن اضطراب ثانوي أو كامن، وقد تشمل هذه الاضطرابات التغيرات الهرمونية، وداء السكري، والحمى، والأدوية، وغيرها من الحالات.
  • - التغيرات الهرمونيةقد تؤدي التغيرات في مستويات الهرمونات إلى فرط التعرق، وقد تعاني النساء من الهبات الساخنة والتعرق الليلي خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث أو خلال فترة انقطاع الطمث، وتعد الهبات الساخنة أكثر أعراض انقطاع الطمث شيوعًا، حيث تعاني منها ما يصل إلى 3 من كل 4 نساء في مرحلة ما من مراحل انقطاع الطمث.
  • - السكريداء السكري هو حالة صحية مزمنة قد تسبب فرط تحفيز الغدد العرقية والتعرق المفرط، وقد تؤدي التغيرات في مستويات السكر في الدم إلى التعرق على مدار اليوم.
  • - عدوىيمكن أن تسبب العدوى الشائعة مثل الإنفلونزا أو كوفيد-19 التعرق، وقد يعاني المصابون بالحمى من التعرق والقشعريرة.
  • - الأدويةقد تسبب بعض الأدوية التعرق عند بدء تناولها أو زيادة الجرعة، وإذا لاحظت زيادة في التعرق بعد تغيير الدواء، فأخبر الطبيب المعالج.
  • كيفية التحكم في التعرق في المنزل- خذ أنفاساً عميقة.- اشرب الماء البارد.- انزع طبقة من الملابس.- استخدم مروحة.- إنقاص الوزن.- استعمال مضادات التعرق.
  • متى يجب الاتصال بمقدم الرعاية الصحية؟إذا لاحظت زيادة مفاجئة في التعرق، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية. تتوفر علاجات قد تساعدك، وإذا كنت تعاني من تعرق مفرط مصحوبًا بدوار، أو دوخة، أو غثيان، أو ألم في الصدر، فاطلب المساعدة الطبية فورًا، فقد تكون هذه علامات على إصابتك بنوبة قلبية
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