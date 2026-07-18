آلام الصدر- أستاذ قلب يحذر من تجاهل هذه العلامات

السبت 18 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 261

يعاني بعض الأشخاص من آلام في الصدر بين الحين والآخر، وقد يظن البعض أنها ناتجة عن الإرهاق أو الحموضة، إلا أن بعض الحالات قد تكون مؤشرًا على الإصابة بمشكلات خطيرة في القلب، تستدعي التقييم الطبي السريع.

وفي هذا السياق، حذر الدكتور أحمد بنداري، أستاذ مساعد أمراض القلب بكلية الطب جامعة بنها، من تجاهل آلام الصدر، موضحًا أنها قد تكون مرتبطة بقصور الشرايين التاجية.

متى يكون ألم الصدر مرتبطًا بالقلب؟

قال بنداري إن آلام الصدر قد تكون ناتجة عن قصور الشرايين التاجية، موضحًا أن الألم المرتبط بالقلب غالبًا ما يكون في منتصف الصدر، ويشعر المريض معه بضغط شديد أو كأن حجرًا موضوع على صدره، وقد يصاحبه إحساس بالكتمة أو ضيق في التنفس.

علامات تستدعي الانتباه

وأوضح أستاذ مساعد أمراض القلب أن ألم القلب النمطي يتميز بعدة علامات، أبرزها:

ظهور الألم مع المجهود البدني أو الانفعال.

الإحساس بضغط أو ثقل في منتصف الصدر.

امتداد الألم إلى الرقبة أو الكتف أو الفك.

اختفاء الألم بعد الراحة في بعض الحالات.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وشدد بنداري على ضرورة عدم تجاهل أي ألم في الصدر، خاصة إذا تكرر أو ظهر مع المجهود، مؤكدًا أن التشخيص المبكر يساعد في اكتشاف أمراض القلب وعلاجها قبل حدوث مضاعفات.

ونصح بضرورة التوجه إلى طبيب القلب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد سبب الألم، وعدم الاعتماد على التخمين أو العلاج الذاتي، لأن آلام الصدر قد تكون في بعض الأحيان إنذارًا مبكرًا لمشكلة خطيرة تستدعي التدخل الطبي.