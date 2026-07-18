عاصفة صواريخ إيرانية تُشعل سماء الخليج.. الكويت والبحرين والأردن تستنفر دفاعاتها وتُحبط الهجوم

السبت 18 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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شهدت الساعات الأولى من فجر السبت حالة استنفار أمني غير مسبوقة في الخليج والمنطقة، بعدما تصدت منظومات الدفاع الجوي في الكويت والبحرين والأردن لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في ظل تصاعد حدة المواجهة الإقليمية.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قواتها الجوية والدفاعية تتعامل مع هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت تعود إلى عمليات اعتراض ناجحة تنفذها منظومات الدفاع الجوي، ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة ومتابعة البيانات الرسمية.

وفي البحرين، أطلقت السلطات صافرات الإنذار، فيما دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

أما في الأردن، فأعلنت القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية اخترقت المجال الجوي للمملكة وكانت متجهة نحو أهداف داخل الأراضي الأردنية.

وأكد مصدر عسكري أن عملية الاعتراض تمت وفق الإجراءات الدفاعية المعتمدة لحماية سيادة المملكة وأمنها، مشيراً إلى أن العملية لم تسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي التعامل مع مواقع سقوط الشظايا وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية.