الأردن يتصدى للهجوم.. إسقاط 10 صواريخ إيرانية فجراً والتوتر الإقليمي يدخل مرحلة أكثر خطورة

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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، فجر السبت، اعتراض وإسقاط 10 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي للمملكة، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت معها بنجاح قبل وصولها إلى أهدافها، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وأوضح مصدر عسكري أردني أن عملية الاعتراض جاءت في إطار حماية سيادة المملكة وأمن مجالها الجوي، فيما باشرت فرق الهندسة العسكرية تأمين مواقع سقوط الشظايا والتعامل معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية، مع استمرار رفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي تهديدات محتملة.
ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت، بحسب روايته، أهدافًا عسكرية في الأردن والكويت، شملت استخدام طائرات مسيرة لضرب منشآت مرتبطة بقاعدة الأزرق، وذلك ردًا على الضربات الأمريكية المتواصلة ضد إيران.
في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) انتهاء الجولة السابعة من عملياتها العسكرية، مؤكدة استهداف مواقع للمراقبة، ومنشآت لوجستية، ومستودعات أسلحة تحت الأرض، إلى جانب قدرات بحرية إيرانية، في إطار ما وصفته بإضعاف القدرات العسكرية لطهران.
وتعكس هذه التطورات تصاعدًا غير مسبوق في المواجهة الإقليمية، مع اتساع دائرة الاشتباك بين الولايات المتحدة وإيران، ودخول دول المنطقة في حالة استنفار أمني وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع.