وزارة الثقافة والسياحة تمنح فندق نستو بالمكلا جائزة أفضل منشأة سياحية لعام 2026

الجمعة 17 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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منحت وزارة الثقافة والسياحة اليمنية فندق نستو السياحي بمدينة المكلا جائزة الوزارة لأفضل منشأة سياحية ودرع التميز السياحي لعام 2026، تقديرًا لتميزه في مستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة وكفاءة الإدارة، وذلك بالتزامن مع فعاليات مهرجان موسم البلدة 2026.

وجرى تسليم الجائزة خلال حفل رسمي حضره وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع أحمد دماج ووكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني، حيث تسلم الدرع نائب رئيس مجلس إدارة الفندق ومديره العام الدكتور منيف باتيس، إلى جانب المدير التنفيذي حسين الكثيري، بحضور مسؤولين من الوزارة والسلطة المحلية وممثلين عن القطاعين السياحي والخاص.

وقالت الوزارة إن اختيار الفندق جاء عقب عملية تقييم ميدانية أجرتها لجنة مختصة شملت عددًا من المنشآت الفندقية في مدينة المكلا، وفق معايير فنية وسياحية محددة مسبقًا، مضيفة أن اللجنة أقرت بالإجماع استحقاق فندق نستو للجائزة بعد حصوله على أعلى درجات التقييم في مجالات جودة الخدمات، والالتزام بمعايير الجودة، وكفاءة الإدارة، ومستوى المرافق.

وأضافت الوزارة أن التكريم يأتي في إطار دعم المنشآت السياحية المتميزة وتشجيع الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز القطاع السياحي في محافظة حضرموت.

ويأتي هذا التتويج بعد حصول الفندق مؤخرًا على تقييم 9.1 من 10 ضمن جوائز Traveller Review Awards 2026 الصادرة عن منصة Booking العالمية، وهو تقييم يستند إلى آراء النزلاء ويعكس مستوى رضاهم عن تجربة الإقامة والخدمات المقدمة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الفندق ومديره العام الدكتور منيف باتيس إن الجائزة تمثل تقديرًا لجهود فريق العمل، وتشكل حافزًا لمواصلة تطوير الخدمات والارتقاء بتجربة النزلاء، بما يسهم في تعزيز مكانة مدينة المكلا كوجهة سياحية.