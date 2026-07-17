مجلس مقاومة صنعاء يحذر القبائل من الانخراط في حشد الحوثيين ويؤكد دعمه لقرارات مجلس القيادة وتعلن استعدادها لرفد الجبهات

الجمعة 17 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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حذر المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي من "مغبة المشاركة غير الواعية" في أنشطة الجماعة، ولا سيما في "النكف" الأخير الذي دعت إليه، وقال إن الهدف منه هو "حشد أبناء القبائل والزج بهم في الجبهات التي ستشهد احتداماً خلال الفترة القادمة"، داعياً "الشرفاء من أبناء القبائل إلى النأي بأنفسهم عن الصراع المسلح الذي لا يجني ثمرته غير السلاليين وأسرهم التي تمتلك تاريخاً أسوداً وماضٍ غير مشرف".

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء، أمس، في مدينة مأرب، لمناقشة جملة من القضايا على الساحة الوطنية.

وفي كلمة رئاسة المجلس، أشاد رئيس المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء، الشيخ منصور بن علي الحنق، بـ"الموقف القوي والصارم" الذي اتخذه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة الدفاع إزاء ما وصفه بـ"انتهاك إيران للسيادة اليمنية"، وقال إن طهران سيرت رحلة جوية إلى صنعاء في الثالث من يوليو الجاري، "كان على متنها 25 ضابطاً من ضباط البحرية الإيرانية، إضافة إلى أسلحة وعتاد عسكري، في خرق واضح للقانون المحلي والدولي واتفاق خفض التصعيد".

وأضاف الحنق أن "محاولة مليشيا الحوثي ربط صنعاء بطهران جوياً من أجل الحصول على السلاح ومعدات الحرب يؤكد عدم انصياع المليشيا الحوثية الإرهابية لدعوات السلام وسلوكها مسلك الحرب الشاملة وتفضيلها مصالح إيران على حساب أوجاع الشعب اليمني ومعاناته".

وأكد دعم مقاومة صنعاء "لكافة القرارات السيادية التي يتخذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة الدفاع"، واستعدادها الدائم لـ"معركة الخلاص من تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية ورفد الجبهات بكل مستلزمات الحرب المتاحة".

كما أدان الحنق تصريحات قادة جماعة الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية، واصفاً إياها بأنها "العمق الأخوي والتاريخي لليمن"، وقال إنها "أصبحت ملاذاً لملايين اليمنيين الذين يعملون فيها بعد أن ضاقت بهم سبل العيش في اليمن بسبب الحرب المفروضة من قبل جماعة الحوثي على اليمنيين"، مؤكداً أن "أي اعتداء همجي على المملكة العربية السعودية لن يمر بسلام وسيحاسب اليمنيون تلك المليشيا الحوثية الإرهابية عاجلاً أو آجلاً".

وعبر الحنق عن شكر المقاومة للمملكة العربية السعودية، حكومة وشعباً، على "مواقفها الأخوية والصادقة تجاه اليمن، وتقديمها كافة سبل الدعم على الصعيد السياسي والعسكري والاجتماعي والاقتصادي والتنموي".