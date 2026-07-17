الخطوط الجوية اليمنية تكشف سبب تحليق رحلة جدة فوق مطار عدن قبل الهبوط

الجمعة 17 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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قالت الخطوط الجوية اليمنية، الجمعة، إن تأخر هبوط إحدى طائراتها القادمة من مدينة جدة السعودية في مطار عدن الدولي لنحو 25 دقيقة جاء نتيجة تدني مستوى الرؤية بسبب الأحوال الجوية، نافية وجود أسباب أخرى وراء بقاء الطائرة محلقة في الأجواء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الشركة، حاتم عثمان الشعبي، في بيان نشرته الخطوط الجوية اليمنية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك ورصده محرر مأرب برس، أن الطائرة التي كانت تقل الرحلة رقم IY503 ظلت تحلق فوق مطار عدن لمدة لا تتجاوز 25 دقيقة قبل أن تهبط بسلام، وذلك بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناتج عن الظروف الجوية السائدة وقت وصولها.

وأضاف الشعبي أن قرار السماح للطائرة بالهبوط أو تأجيله "قرار فني بحت" يصدر عن برج المراقبة الجوية وفق المعايير والإجراءات الدولية المعمول بها، مشيرًا إلى أن قائد الطائرة ملزم بالالتزام الكامل بتعليمات برج المراقبة حفاظًا على سلامة الركاب وأفراد الطاقم.

وأشار إلى أن مدينة عدن تشهد عادة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر تغيرات جوية تؤثر أحيانًا في مستوى الرؤية، مؤكدًا أن هذا الأمر معروف في قطاع الطيران ويتم التعامل معه وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة.

وأكد المتحدث باسم الشركة أن الخطوط الجوية اليمنية تلتزم بجميع التعليمات الصادرة عن أبراج المراقبة الجوية في المطارات التي تسير إليها رحلاتها، مشددًا على أن سلامة الركاب والطاقم والطائرة تمثل أولوية قصوى لدى الشركة.

ودعت الخطوط الجوية اليمنية، في ختام بيانها، وسائل الإعلام والمسافرين إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول المعلومات المتعلقة برحلات الشركة.