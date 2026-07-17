إنجاز أكاديمي يمني في المغرب.. الباحث خالد شطيف ينال الدكتوراه من جامعة ابن طفيل عن دراسة اقتصادية تخص اليمن

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نال الباحث اليمني خالد صالح شطيف، اليوم، درجة الدكتوراه في علوم الاقتصاد والتدبير من كلية علوم الاقتصاد والتدبير بجامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة المغربية، وذلك بعد مناقشة أطروحته العلمية الموسومة بـ:
“الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة: إنتاج وتسويق الموارد الطبيعية في اليمن”.
وقررت لجنة المناقشة منح الباحث درجة الدكتوراه بميزة “مشرف جداً”، مشيدةً بالمستوى العلمي للأطروحة وما تضمنته من معالجة علمية لقضايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على واقع إنتاج وتسويق الموارد الطبيعية في اليمن.
وضمت لجنة المناقشة نخبة من الأكاديميين، برئاسة الأستاذ مصطفى أشيبان، وعضوية كل من الأستاذ توفيق الداغري، والأستاذة البتول بريالة، والأستاذ نور الدين عبد الباقي مقررين، فيما شارك الأستاذ دمدومي مريم والأستاذ فيصل الداودي بصفتهما فاحصين، وتولى الأستاذ يوسف سميحي مهمة الإشراف على الأطروحة.
وتناول الباحث في دراسته واقع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن، والتحديات التي تواجه استثمار وإنتاج وتسويق الموارد الطبيعية، مقدماً عدداً من النتائج والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين إدارة الموارد الطبيعية والاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني.
ويُعد هذا الإنجاز إضافة علمية جديدة للباحث، وإسهاماً في إثراء الدراسات الاقتصادية والتنموية المتعلقة باليمن، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.