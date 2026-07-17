رئيس إصلاح مأرب: الجيش الوطني بات أكثر جاهزية والمواجهة المقبلة مع الحوثيين ستكون مختلفة وستحسم الحرب

الجمعة 17 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة مأرب، الشيخ مبخوت بن عبود الشريف «إن المؤشرات تشير إلى احتمال اندلاع جولة جديدة من المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي، معتبراً أن الطرفين استغلا فترة الهدنة التي استمرت خلال السنوات الماضية لإعادة ترتيب أوضاعهما العسكرية».

وأضاف الشريف، في منشور على منصة "إكس" تابعه محرر مأرب برس «أن القوات الحكومية عالجت خلال فترة الهدنة ما وصفها بأوجه القصور التي كانت تعاني منها، مشيراً إلى أنها كانت تشمل تعدد مراكز القرار، ووجود تشكيلات عسكرية خارج التسلسل القيادي، إلى جانب ضعف التدريب والإمكانات وعدم انتظام صرف المرتبات وبعض مظاهر المحسوبية والتسيب».

وقال إن هذه الاختلالات "تم سدها وتلافيها"، مضيفاً أن الجيش الحكومي أصبح "جيشاً محترفاً" يلتزم بالقيادة العسكرية والسياسية، ويتمتع بإمكانات وخبرات أكبر مقارنة بالفترة السابقة.

ورأى الشريف أن أي مواجهة مقبلة "لن تكون كما كانت سابقاً"، معتبراً أن المعارك الماضية شهدت "انتصارات معارك" للطرفين، بينما ستفضي المواجهات المقبلة - بحسب تقديره - إلى "حسم الحرب" لصالح القوات الحكومية وإنهاء معاناة اليمنيين المستمرة منذ نحو 13 عاماً.