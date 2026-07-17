مجلس مقاومة صنعاء يحذر القبائل من الانخراط في حشد الحوثيين ويؤكد دعمه لقرارات مجلس القيادة وتعلن استعدادها لرفد الجبهات الخطوط الجوية اليمنية تكشف سبب تحليق رحلة جدة فوق مطار عدن قبل الهبوط إنجاز أكاديمي يمني في المغرب.. الباحث خالد شطيف ينال الدكتوراه من جامعة ابن طفيل عن دراسة اقتصادية تخص اليمن رئيس إصلاح مأرب: الجيش الوطني بات أكثر جاهزية والمواجهة المقبلة مع الحوثيين ستكون مختلفة وستحسم الحرب حرب البنى التحتية.. أمريكا تدك جسور إيران ومطاراتها.. ومحطات كهرباء الخليج في مرمى التهديد الصبيحي يحذر من تهديد الهوية الوطنية في مناطق سيطرة الحوثيين ويؤكد التزام الحكومة بإنهاء الانقلاب قراصنة صوماليون يستولون على ناقلة قبالة سواحل اليمن.. وهذه حمولتها اقتصاد الحرب: الحوثيون يبنون إمبراطورية مالية موازية على أنقاض القطاع الخاص.. قتصاد الحوثي المظلم يهدد مستقبل اليمن بعد الحرب أول دولة إسلامية كبيرة تلوح بمواجهة عسكرية ضد الحوثيين وتحذر إيران: "السعودية خط أحمر" صحيفة بريطانية: واشنطن منحت الرياض الضوء الأخضر لضرب الحوثيين والسعودية لم تحسم قرارها
قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة مأرب، الشيخ مبخوت بن عبود الشريف «إن المؤشرات تشير إلى احتمال اندلاع جولة جديدة من المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي، معتبراً أن الطرفين استغلا فترة الهدنة التي استمرت خلال السنوات الماضية لإعادة ترتيب أوضاعهما العسكرية».
وأضاف الشريف، في منشور على منصة "إكس" تابعه محرر مأرب برس «أن القوات الحكومية عالجت خلال فترة الهدنة ما وصفها بأوجه القصور التي كانت تعاني منها، مشيراً إلى أنها كانت تشمل تعدد مراكز القرار، ووجود تشكيلات عسكرية خارج التسلسل القيادي، إلى جانب ضعف التدريب والإمكانات وعدم انتظام صرف المرتبات وبعض مظاهر المحسوبية والتسيب».
وقال إن هذه الاختلالات "تم سدها وتلافيها"، مضيفاً أن الجيش الحكومي أصبح "جيشاً محترفاً" يلتزم بالقيادة العسكرية والسياسية، ويتمتع بإمكانات وخبرات أكبر مقارنة بالفترة السابقة.
ورأى الشريف أن أي مواجهة مقبلة "لن تكون كما كانت سابقاً"، معتبراً أن المعارك الماضية شهدت "انتصارات معارك" للطرفين، بينما ستفضي المواجهات المقبلة - بحسب تقديره - إلى "حسم الحرب" لصالح القوات الحكومية وإنهاء معاناة اليمنيين المستمرة منذ نحو 13 عاماً.