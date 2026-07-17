حرب البنى التحتية.. أمريكا تدك جسور إيران ومطاراتها.. ومحطات كهرباء الخليج في مرمى التهديد

الجمعة 17 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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صعدت الولايات المتحدة حملة القصف على إيران اليوم الجمعة مستهدفة جسورا ومطارا، وردت طهران باستهداف إحدى محطات ​القوى الكهربية وتقطير المياه في الكويت ليخاطر بذلك الطرفان بتصعيد جديد عبر توسيع أهداف الحرب لتشمل البنى التحتية.

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الجمعة، مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سلسلة هجمات أمريكية استهدفت "البنية التحتية". وفي المقابل، استهدفت طهران كلا من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين.

وطال الاستهداف الإيراني دولة قطر، حيث سُمع دوي انفجارات في سماء العاصمة الدوحة. بدورها، أكدت وزارة الدفاع القطرية في بيان "تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر"، مؤكدة استمرارها في التصدي لعدد من الهجمات الجوية.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية القطرية "إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض".

وأكدت الداخلية القطرية، في بيان، أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة "إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم".

وشددت الوزارة على جاهزيتها التامة على مدار الساعة، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، واستمرار الخدمات بصورة طبيعية.

كما قال الجيش الإيراني إنه استهدف بهجمات طائرات مسيّرة "مراكز وتجهيزات أمريكية في البحرين"، في حين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار، داعية السكان للتوجه إلى أقرب مكان آمن.

كما استهدفت إيران بمسيرات آرش الانتحارية ما قالت إنها "مواقع تمركز القوات ومراكز الدعم اللوجيستي التابعة للجيش الأمريكي في الكويت"، وذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسورا وبنى تحتية في مناطق عدة جنوبي إيران.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بدوي انفجارين في مدينة بوشهر جنوبي إيران، في حين تحدثت وكالة مهر عن دوي انفجارات عدة في المدينة ذاتها، إلى جانب دوي 10 انفجارات جديدة في جزيرة قشم إثر غارات أمريكية.

كذلك، أفاد التلفزيون الإيراني بدوي 8 انفجارات قرب قرية مسن بجزيرة قشم إثر غارات أمريكية، تزامنا مع دوي 6 انفجارات متتالية في مدينة الحميدية بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

كما ذكر التلفزيون الرسمي أن مقذوفا أمريكيا واحدا -على الأقل- أصاب مطار إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وبحسب وكالة فارس، فقد استهدفت هجمات أمريكية برج المراقبة البحرية في تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان للمرة الثالثة خلال أسبوع، وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بانهيار البرج بشكل كامل.

واعتلت قوات من مشاة البحرية الأمريكية ناقلة نفط في مضيق هرمز، حيث أدى تجدد ‌الاشتباكات إلى تعطيل إمدادات الطاقة منه مرة أخرى. ووردت أنباء عن تعرض سفينة أخرى للاستهداف بمقذوف.