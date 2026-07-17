قراصنة صوماليون يستولون على ناقلة قبالة سواحل اليمن.. وهذه حمولتها

الجمعة 17 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكدت مصلحة خفر السواحل اليمنية حادثة الاستيلاء على ناقلة النفط ASANA، قبالة سواحل حضرموت، شرقي اليمن.

وأعلنت المصلحة في بيان،أنها تواصل متابعة حادثة الاستيلاء على ناقلة النفط ASANA، التي وقعت على بعد أكثر من 26 ميلاً بحرياً من سواحل محافظة حضرموت، إثر تعرضها لعملية قرصنة نفذتها مجموعة من القراصنة الصوماليين.

وذكرت أنها حرّكت قطع بحرية باتجاه الناقلة بما فيها زورق تابع لخفر السواحل اليمني ، بالتزامن مع تنفيذ طلعات استطلاع جوي لمتابعة وضعها.

وأوضحت أن الناقلة تتحرك ببطء باتجاه الجنوب الشرقي باتجاه الصومال.

وأوضح البيان أن مصلحة خفر السواحل، منذ تلقيها البلاغ، باشرت إجراءات المتابعة والتنسيق، من خلال التواصل مع الشركاء الدوليين والجهات البحرية العاملة في المنطقة، للتحقق من وضع السفينة ومتابعة تطورات الحادث.

وذكر البيان أن البيانات الأولية تشير إلى مشاهدة شخص واحد بالقرب من برج القيادة، بينما تتحرك الناقلة ببطء باتجاه الجنوب الشرقي، نحو الصومال.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغًا عن حادث بحري وقع على بعد 65 ميلًا بحريًا جنوب مدينة المكلا، شرقي اليمن، بعد صعود أشخاص غير مخولين إلى متن سفينة أثناء إبحارها شرقًا في خليج عدن.

وذكرت الهيئة، في بيان أن السلطات العسكرية أبلغت بأن السفينة تعرضت لعملية صعود غير مصرح بها، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وداعيةً السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر في أمن الملاحة البحرية أن مسلحين يُعتقد أنهم سيطروا على الناقلة “أسانا” المحملة بمواد كيميائية قبالة الساحل الجنوبي لليمن، في حادث تشير التقديرات الأولية إلى ارتباطه بقراصنة صوماليين.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة الصغيرة، التي لم يتأكد العلم الذي ترفعه، حددت ميناء بوصاصو في الصومال وجهةً تالية لها، وسط استمرار الغموض بشأن مسارها الفعلي بعد الحادث.

وقال مسؤول في مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، لـرويترز، إن الجهود مستمرة لمساعدة السفينة وتحديد ملابسات الواقعة، مضيفًا أن سفينة حربية كورية جنوبية موجودة في المنطقة لتقديم المساندة