قراصنة صوماليون يستولون على ناقلة قبالة سواحل اليمن.. وهذه حمولتها اقتصاد الحرب: الحوثيون يبنون إمبراطورية مالية موازية على أنقاض القطاع الخاص.. قتصاد الحوثي المظلم يهدد مستقبل اليمن بعد الحرب أول دولة إسلامية كبيرة تلوح بمواجهة عسكرية ضد الحوثيين وتحذر إيران: "السعودية خط أحمر" صحيفة بريطانية: واشنطن منحت الرياض الضوء الأخضر لضرب الحوثيين والسعودية لم تحسم قرارها الرئيس يوجه رسائل هامة للمواطنين في مناطق الحوثيين ويخاطب قبائل اليمن مسلحون يسيطرون على ناقلة كيماويات قبالة السواحل اليمنية ليلة الجسور تشعل إيران.. ضربات أميركية غير مسبوقة تعزل هرمز وتفرض حصارًا بحريًا على طهران عبدالملك الحوثي يصعّد ضد السعودية: منشآتها النفطية ومطاراتها أهداف لصواريخنا ومسيّراتنا ميسي يكشف سر الفوز التاريخي على إنجلترا الجيش اليمني يعزز قدراته بتخريج دفعة جديدة من قوات المهام الخاصة
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول باكستاني قوله، أن قادة بلاده المدنيين والعسكريين أبلغوا إيران أن الهجمات الحوثية على السعودية هي هجمات على باكستان، وخط أحمر بالنسبة لإسلام آباد.
وذكر مصدر باكستاني آخر على علم بجهود الوساطة أنه من مصلحة الجميع أن تنتهي الحرب، إلا أن طلبت السعودية منا ذلك فسنقف معها، ولا شك في ذلك.
ووفقاً للوكالة، فإن استياء باكستان ينبع من مخاوف متزايدة من أن يؤدي تورط الحوثيين إلى زيادة احتمالات انجرار إسلام آباد إلى الصراع بشكل أكبر مقارنة بالضربات الصاروخية الإيرانية التي وقعت في وقت سابق من هذا العام.
وأشارت إلى وجود جنود باكستانيين قرب الحدود اليمنية السعودية.