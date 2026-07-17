الجمعة 17 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نقلت وكالة رويترز عن مسؤول باكستاني قوله، أن قادة بلاده المدنيين والعسكريين أبلغوا إيران أن الهجمات الحوثية على السعودية هي هجمات على باكستان، وخط أحمر بالنسبة لإسلام آباد.

وذكر مصدر باكستاني آخر على علم بجهود الوساطة أنه من مصلحة الجميع أن تنتهي الحرب، إلا أن طلبت السعودية منا ذلك فسنقف معها، ولا شك في ذلك.

ووفقاً للوكالة، فإن استياء باكستان ينبع من مخاوف متزايدة من أن يؤدي تورط الحوثيين إلى زيادة احتمالات انجرار إسلام آباد إلى الصراع بشكل أكبر مقارنة بالضربات الصاروخية الإيرانية التي وقعت في وقت سابق من هذا العام.

وأشارت إلى وجود جنود باكستانيين قرب الحدود اليمنية السعودية.