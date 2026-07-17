الرئيس يوجه رسائل هامة للمواطنين في مناطق الحوثيين ويخاطب قبائل اليمن

الجمعة 17 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجه رئيس مجلس القيادة في اليمن رشاد العليمي، رسائل هامة للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وقال الرئيس: ''أنتم روح هذه الجمهورية ولن نتخلى عن تطلعاتكم مهما كانت التضحيات.لقد قدمنا كل المبادرات الممكنة لتخفيف معاناتكم، وحماية أرواحكم، وفتح آفاق السلام، لكن هذه الجماعة المارقة اختارت في كل مرة الهروب إلى التصعيد والخراب''.

مضيفًا: ''لم تكن الدولة يوماً سبباً في إغلاق مطار صنعاء، بل قدمت مبادرة تلو الأخرى لتشغيل الرحلات عبر الناقل الوطني، وضمان استمرار السفر بصورة قانونية لجميع اليمنيين، لكن المليشيات ذهبت إلى احتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ومصادرة أموالها وتدميرها، دون اكتراث لمعاناة المواطنين''.

وخاطب الرئيس قبائل اليمن، و كل أبٍ وأم، قائلا: ''لا تجعلوا أبناءكم وقوداً لحروب عبثية لا تخدم وطنكم ومستقبله، ذلك أن الجمهورية قامت لتصون كرامة اليمنيين جميعاً، دون تمييز، وإن التغيير الحقيقي يبدأ بانحياز الجميع لمشروع الدولة، والعدل، والمواطنة المتساوية''.

وتابع: ''لقد أثبتت التجارب أن سياسة الابتزاز والتصعيد لن تجلب لليمن سوى مزيد من المعاناة، لهذا ستواصل الدولة، بكل مؤسساتها وقواتها المسلحة، أداء واجبها الدستوري في حماية سيادتها، وصون مصالح مواطنيها، مع بقاء يدها ممدودة لكل مسعى صادق يحقق سلاماً عادلاً ينهي الانقلاب ويصون كرامة اليمنيين''.