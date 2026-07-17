مسلحون يسيطرون على ناقلة كيماويات قبالة السواحل اليمنية

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اقتحم مسلّحون، الجمعة، ناقلة المنتجات الكيميائية "أسانا" أثناء إبحارها في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أمنية بحرية.
وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة الصغيرة، التي لم يتأكد العَلم الذي ترفعه، حددت أن ميناء بوصاصو الصومالي هو وجهتها التالية.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إن أشخاصا غير مصرّح لهم صعدوا إلى متن سفينة أثناء عبورها شرقا في خليج عدن، على بعد 65 ميلا بحريا جنوبي ميناء المكلا اليمني.
ولم تكشف المصادر هوية المسلّحين الذين صعدوا إلى متن الناقلة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، بينما لم تتضح دوافع الاقتحام أو مصير السفينة وطاقمها.
ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه المياه المحيطة باليمن، لا سيما خليج عدن والبحر الأحمر، تصاعدا في المخاطر الأمنية، مع تكرار حوادث استهداف السفن التجارية، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، قبل أن يوقّع الطرفان مذكرة تفاهم أنهت الحرب مؤقتا، ثم عادت المواجهات مرة أخرى بعد استهداف إيران سفنا في مضيق هرمز.