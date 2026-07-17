ليلة الجسور تشعل إيران.. ضربات أميركية غير مسبوقة تعزل هرمز وتفرض حصارًا بحريًا على طهران

الجمعة 17 يوليو-تموز 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- وكالات

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شهد اليوم السادس من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران واحدة من أعنف موجات القصف، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ سلسلة واسعة من الضربات الجوية استهدفت عشرات المواقع العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي والبنية اللوجستية ومواقع الرصد الساحلي داخل الأراضي الإيرانية.

وكشف مسؤول أميركي لصحيفة وول ستريت جورنال أن الضربات ركزت على تدمير عدد من الجسور الحيوية لقطع خطوط الإمداد المؤدية إلى بندر عباس ومضيق هرمز، بالتزامن مع استهداف مطار إيرانشهر وخطوط السكك الحديدية، في خطوة تهدف إلى شل حركة النقل والإمداد العسكري.

من جهتها، أقرت السلطات الإيرانية بسقوط قتلى وجرحى، مؤكدة تعرض خمسة جسور رئيسية في محافظة هرمزغان للقصف، إضافة إلى تدمير برج المراقبة البحرية في جابهار بالكامل، وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة بندر عباس.

وشملت الضربات جسور غريوه ولاتيدان، وجسرين يربطان بين كهورستان ولار، إلى جانب جسر قرية مارو بمدينة خمير، فضلاً عن استهداف جسر غير مكتمل على محور بندر خمير.

وفي تطور متزامن، أعلنت قطر اعتراض هجوم صاروخي إيراني فوق الدوحة، أسفر عن إصابة طفل بشظايا ناتجة عن عملية الاعتراض، بينما أكد الأردن اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية إيرانية.

وعلى الصعيد البحري، نشرت القيادة المركزية الأميركية مشاهد لعملية إنزال نفذتها قوات مشاة البحرية الأميركية على متن ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان، حيث جرى اقتحامها وتفتيشها ضمن إجراءات وصفت بأنها جزء من فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وفي المقابل، برر البيت الأبيض هذه العمليات بأنها جاءت رداً على ما وصفه بانتهاك إيران لتفاهمات سابقة تقضي بعدم استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، فيما حذرت طهران من أن أي استهداف جديد لبنيتها التحتية سيقابل برد يستهدف البنية التحتية في دول الخليج.