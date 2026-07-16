عبدالملك الحوثي يصعّد ضد السعودية: منشآتها النفطية ومطاراتها أهداف لصواريخنا ومسيّراتنا

الخميس 16 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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في خطاب يكشف الخوف والقلق الداخلي من أي تدخل للملكة العربية السعودية في أي حرب جديدة , خاصة بعد تغير المعادلات وفقدان الحوثي مصادر الدعم العسكري وتحديدا من ايران , ظهر اليوم عبدالملك الحوثي متوعدا ومهددا في محاولة لرفع معنويات أنصاره.

حيث صعّد زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، الخميس، لهجته تجاه السعودية، مهددًا باستهداف منشآتها النفطية والحيوية بالصواريخ والطائرات المسيّرة في حال اتجهت الرياض إلى "التصعيد الشامل"، في تصريحات تعكس تصعيدًا جديدًا في خطاب الجماعة وسط توترات متزايدة في الملف اليمني.

وقال الحوثي في خطاب متلفز بثته قناة المسيرة الحوثية الممولة من إيران ورصده محرر مأرب برس " إن "كل المنشآت النفطية والحيوية السعودية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة إذا ما تورط في العدوان الشامل على بلدنا، واتجه للتصعيد"، مضيفًا أن جماعته تعتبر أن "المعادلة الحقيقية هي مطار صنعاء بمطار الرياض، والمطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار".

واتهم زعيم الجماعة السعودية بفرض حصار على اليمن والتدخل في شؤونه، مدعيًا أن الرياض شددت القيود على المطارات والموانئ والواردات التجارية، كما زعم أنها تعاونت مع الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل في فرض إجراءات اقتصادية وعسكرية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي إطار هجومه على المملكة، قال الحوثي إن السعودية "نفذت عدوانًا بقصف مطار صنعاء الدولي"، معتبرًا أن جماعته لن تقبل بما وصفه باستمرار الحصار أو التحكم في حركة السفر والموانئ والثروات النفطية، مؤكدًا أن جماعته ستتجه إلى "التصعيد الشامل" إذا اتجهت الرياض إلى الخيار نفسه.

كما كرر الحوثي اتهاماته للسعودية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، وزعم أن الرياض قدمت معلومات استخباراتية وإحداثيات لاستهداف مواقع داخل اليمن، وأنها سمحت بانطلاق طائرات استطلاع إسرائيلية من مطاراتها، وهي مزاعم لم يقدم بشأنها أدلة.

وفي الوقت الذي تعمدت مليشيا الحوثي وقف تصدير المشتقات النفطية في اليمن ولجأت إلى التهديد بقضفها وأستهدافها , جدد اليوم الحوثي مغالطاته على اليمنيين حيث "اتهم الحوثي السعودية كذلك بالاستمرار في حرمان اليمنيين من عائدات النفط والغاز وتشديد القيود على الواردات، مدعيًا أن ذلك أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع وتفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعته.

وفي سياق خطابه، أشاد الحوثي بما وصفه بـ"الدور الإيراني" في كسر الحصار على المطارات اليمنية، كما تحدث عن دعم جماعته للفلسطينيين، وادعى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل فشلت في مواجهاتها العسكرية مع الحوثيين في البحر الأحمر واليمن.