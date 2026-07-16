ميسي يكشف سر الفوز التاريخي على إنجلترا

الخميس 16 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الأسباب التي قادت فريقه إلى نهائي كأس العالم، مؤكداً أن شخصية الفريق وروحه الجماعية كانتا مفتاح الفوز، خاصة في مواجهة إنجلترا التي وصفها بأنها تحمل "سياقاً تاريخياً خاصاً".

تأهل الأرجنتين للنهائي جاء بعد قلب الطاولة على إنجلترا التي كانت متقدمة بهدف، قبل أن يسجل إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز هدفين حاسمين بتمريرات من ميسي. وعن هذا الإنجاز، صرح ميسي: "ما يقدمه هذا المنتخب أمر لا يُصدق. إنه دليل جديد على شخصيتنا، وعزيمتنا، وروحنا الجماعية، والطريقة التي نلعب بها معا، وقوتنا، وصبرنا في إدارة المباريات. كان الأمر رائعا بحق".

وأضاف ميسي، الذي بلغ النهائي للمرة الثانية على التوالي: "رددنا هذا طوال البطولة، وها نحن نبلغ النهائي مجددا. بالطبع أنا سعيد للغاية. القصة لم تنتهِ بعد".

وحول مواجهة إنجلترا، أوضح ميسي: "تحدثنا عن هذا الأمر قبل المباراة. في النهاية، كانت مجرد مباراة كرة قدم، لكنها كانت مواجهة خاصة للغاية، ولا سيما لأنها أمام إنجلترا، بكل ما تحمله من سياق تاريخي. ومن بين جميع مواجهات نصف النهائي التي كان يمكن أن نخوضها، كانت هذه المباراة التي أردنا الفوز بها بشدة". ويأتي تلميح ميسي هذا في أعقاب رفع لاعبي الأرجنتين لافتة "جزر مالفيناس (فوكلاند) أرجنتينية" بعد الفوز، في إشارة إلى النزاع التاريخي على سيادة الجزر.

وبالنظر إلى المباراة النهائية المرتقبة أمام إسبانيا، أعرب ميسي عن احترامه الشديد للمنتخب الإسباني: "إنه منتخب رائع يضم لاعبين مميزين، ويقدم كرة قدم بمستوى عال جداً. أعرفهم جيداً، كما أعرف فلسفتهم الكروية التي جرى بناؤها وتطويرها بعناية على مر السنين".

واختتم ميسي تصريحاته بالقول: "سبق أن واجهت بعض هؤلاء اللاعبين عندما كنت في برشلونة، وما زلت أتابع هذا المنتخب. ستكون مباراة خاصة للغاية، ونهائياً استثنائياً".