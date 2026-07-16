الجيش اليمني يعزز قدراته بتخريج دفعة جديدة من قوات المهام الخاصة

الخميس 16 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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أعلن اللواء 17 مشاة، التابع للقوات الحكومية اليمنية، تخريج الدفعة السادسة من دورة "المهام الخاصة"، في إطار برنامج تدريبي يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتعزيز قدرات أفراده، وسط استمرار المواجهات مع جماعة الحوثي في عدد من جبهات البلاد.

وقال قائد اللواء 17 مشاة، العميد عبد الملك الأهدل، خلال حفل التخرج، إن الدورات التخصصية تمثل "ركيزة أساسية في إعداد المقاتل المحترف"، مشيدًا بالمستوى الذي وصل إليه الخريجون بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي.

وأضاف أن المشاركين تلقوا تدريبات مكثفة على استخدام مختلف الأسلحة والمعدات، إلى جانب المهارات التكتيكية والرماية، معتبرًا أن ذلك يعزز من جاهزية الوحدات العسكرية لتنفيذ مهامها.

كما أشاد الأهدل بدعم قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل لبرامج التدريب والتأهيل، داعيًا الخريجين إلى توظيف ما اكتسبوه من مهارات في الميدان، بما يعزز الاستعداد القتالي للقوات الحكومية في مواجهتها مع جماعة الحوثي.

من جهته، قال قائد كتيبة المهام الخاصة إن الدورة تضمنت تدريبات تخصصية في المهارات القتالية والرماية والتكتيك العسكري، واستعرض البرنامج التدريبي الذي خضع له المشاركون.

وتخلل الحفل عرض عسكري وعروض ميدانية شملت تدريبات على الرماية واقتحام الموانع والحركات القتالية والرياضية، في استعراض للمهارات التي اكتسبها الخريجون خلال الدورة.