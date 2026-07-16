واشنطن: الدعم الإيراني عزز القدرات العسكرية للحوثيين ورحلة طهران إلى صنعاء انتهاك لسيادة اليمن

الخميس 16 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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قالت الولايات المتحدة إن جماعة الحوثي طورت قدراتها العسكرية بشكل مطرد على مدى ما يقرب من عقد بدعم إيراني، معتبرة أن ذلك يمثل دليلاً على تلقي الجماعة دعماً خارجياً في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن.

ونقل حساب الخارجية الأمريكية على منصة إكس رصده محرر مأرب برس أن "نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة تامي بروس، قالت خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن "على مدى ما يقرب من عقد من الزمان، وبمساعدة إيرانية، أظهر الحوثيون باستمرار تطورًا عسكريًا متزايدًا. وتعد هذه القدرات المتزايدة، في حد ذاتها، دليلًا على أن الحوثيين تلقوا دعمًا خارجيًا في انتهاك لحظر الأسلحة المستهدف".

وانتقدت المسؤولة الأمريكية تسيير إيران رحلة جوية ثانية إلى صنعاء، قائلة إن "صباح 13 يوليو دخلت رحلة جوية إيرانية ثانية إلى اليمن على الرغم من التعليمات العلنية الصريحة الصادرة عن حكومة جمهورية اليمن بعدم القيام بذلك".

وأكدت بروس أن "تجاهل جمهورية إيران الإسلامية المتعمد لسيادة اليمن والقرارات الجماعية لهذا المجلس أمر غير مقبول على الإطلاق"، في إشارة إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن وحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين.