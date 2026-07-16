موعد نهائي ''الحلم'' بين الأرجنتين وإسبانيا في كأس العالم والقنوات الناقلة

الخميس 16 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حسمت الأرجنتين بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026 بعدما قلبت تأخرها إلى فوز مثير بهدفين مقابل هدف أمام إنجلترا في نصف النهائي، في المباراة التي جمعتهما في مدينة أتلانتا الأمريكية.

وافتتح المنتخب الإنجليزي التسجيل في الدقيقة 54، مستفيدًا من خطأ في التغطية الدفاعية، ليترجم أنتوني غوردون تمريرة مورغان روجرز إلى هدف منح "الأسود الثلاثة" التقدم.

وردت الأرجنتين في الدقيقة 85 عبر إنزو فيرنانديز، الذي أطلق تسديدة صاروخية من نحو 25 مترًا استقرت في شباك الحارس جوردان بيكفورد، بعد تمريرة من ليونيل ميسي.

وفي الوقت بدل الضائع، خطف المنتخب الأرجنتيني هدف الفوز، بعدما ارتقى لاوتارو مارتينيز لكرة عرضية وحولها برأسه إلى الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، إثر تمريرة حاسمة جديدة من ميسي، ليقود "ألبيسيليستي" إلى النهائي بطريقة درامية.

وتواجه الأرجنتين، يوم الأحد المقبل، إسبانيا، الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت مكة، وتُنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت، من ضمنها القناة المفتوحة.