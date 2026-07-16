آليات للتعاطي الإعلامي وتوعية المجتمع بخطورة المحاولات الحوثية رهن اليمن لمصالح إيران

الخميس 16 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وسائل الإعلام بتوعية المجتمع بخطورة محاولات الحوثيين رهن اليمن لمصالح إيران.

جاء ذلك خلال ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً ضم قيادة وكوادر الوزارة، لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، وآليات التعاطي الإعلامي معها بما يعزز موقف الدولة.

وأكد الإرياني، أهمية المشاركة الفاعلة لمنتسبي المؤسسات الإعلامية في التعبير عن الموقف الوطني المسؤول، ودعم سياسات الدولة، بما يضمن التفاعل الكامل مع مضامين البيانات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي والمجلس، ومخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، وبيانات وزير الدفاع بشأن محاولات النظام الإيراني اختراق السيادة اليمنية، مع الالتزام بمحددات وموجهات الخطاب الإعلامي الرسمي.

وجدد الوزير تأكيد تأييد منتسبي وزارة الإعلام الكامل للقرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة دفاعاً عن السيادة الوطنية..مشدداً على أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية حتى استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

ودعا الإرياني وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى استشعار حساسية المرحلة، والقيام بدورهم في توعية المجتمع بخطورة محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية رهن اليمن لمصالح وأطماع النظام الإيراني، والعمل على تعزيز الوعي الوطني وترسيخ الانتماء العربي لليمن.

وثمن الوزير الدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للدولة والشعب اليمني في مختلف المجالات السياسية والتنموية والإغاثية والإنسانية..مؤكداً أن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين.

وفي الاجتماع، نقل الوزير الإرياني تحيات الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وإخوانه أعضاء المجلس، و رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، إلى قيادة وكوادر الوزارة وإشادتهم بدورهم في أداء رسالتهم الوطنية خلال المرحلة الراهنة.

حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر محمد باشراحيل، ووكيلا الوزارة أيمن ناصر، وعبدالباسط القاعدي، وعدد من مديري العموم.