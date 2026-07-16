طهران توجه طلبا للحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب

الخميس 16 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن إيران طلبت من جماعة الحوثي في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا شنت الولايات المتحدة هجومًا على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، في خطوة قد تفتح جبهة جديدة للتصعيد وتهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وقالت المصادر، التي تضم مسؤولين إيرانيين إلى جانب مصدر مطلع من إحدى دول المنطقة، إن فكرة إغلاق المضيق نوقشت داخل القيادة الإيرانية، وتم إبلاغ الحوثيين بها خلال الفترة الأخيرة، في أول معلومات من نوعها تكشف عن هذا التوجه.

وأضافت المصادر أنها لم تتمكن من تحديد الكيفية التي نقل بها الطلب إلى الحوثيين، كما لم تؤكد ما إذا كان جاء عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، باستهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية.