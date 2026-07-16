صفقة تسليح بملياري دولار.. واشنطن تمنح السعودية دفعة عسكرية ضخمة بصواريخ متطورة

الخميس 16 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء 15 يوليو، على إتمام صفقة تسليح كبيرة للمملكة العربية السعودية، بقيمة تقديرية تصل إلى 1.96 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة ورفع جاهزيتها العسكرية.

وتتضمن الصفقة تزويد السعودية بمنظومة الأسلحة الدقيقة المتقدمة للقتل (APKWS-II)، إلى جانب حزمة واسعة من المعدات والخدمات العسكرية المرتبطة بها.

وبحسب تفاصيل الصفقة، طلبت المملكة شراء ما يقارب 10 آلاف صاروخ جو-جو و10 آلاف صاروخ جو-أرض من طراز APKWS-II، إضافة إلى قاذفات صواريخ LAU-131 A/A، ورؤوس حربية شديدة الانفجار من طراز Mk-15، ومحركات صواريخ MK66، وصمامات تفجير تقاربية، ومعدات تدريب متخصصة تشمل رؤوساً حربية ومحركات خاملة.

كما تشمل الصفقة توفير معدات دعم للاختبارات والإطلاق والعمليات، وقطع غيار وأعمال إصلاح، ووثائق فنية، وبرامج تدريب، وخدمات لوجستية وفنية لضمان تشغيل المنظومات بكفاءة عالية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الصفقة تنسجم مع أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، وتسهم في دعم الاستقرار السياسي وتعزيز الأمن في منطقة الخليج.

وأوضحت أن هذه المنظومات ستمنح القوات السعودية قدرة أكبر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وترفع كفاءة الطائرات المقاتلة في تنفيذ مهام الجو-جو والجو-أرض، مع التأكيد على أن الصفقة لن تؤدي إلى تغيير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

ومن المقرر أن تتولى شركة BAE Systems الأمريكية تنفيذ الصفقة، فيما تتطلب عملية التنفيذ إرسال 15 موظفاً من الحكومة الأمريكية و15 ممثلاً من الشركة إلى المملكة لتقديم الدعم الفني، والإشراف على البرنامج، وتنفيذ أعمال التدريب والصيانة.