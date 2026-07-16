السودان يعلن موقفاً حاسماً.. إدانة شديدة لهجمات الحوثي على السعودية وتحذير من تهديد البحر الأحمر

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أعلنت الحكومة السودانية إدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثي على جنوب المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع الرياض ورفضها لأي اعتداء يستهدف أمنها وسيادتها.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، إن السودان يقف إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الهجمات، معتبراً أن استهدافها يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأكد البيان أن المملكة العربية السعودية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن محاولات الحوثيين لزعزعة أمنها لن تؤدي إلا إلى تعميق الفوضى وخلق المزيد من الأزمات، بما ينعكس سلباً على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة والتجارة الدولية.
كما دعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الهجمات، والتعامل معها بجدية لمنع تكرارها والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.