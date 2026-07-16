تراجع مفاجئ لـ الدعم السريع.. والجيش السوداني يحقق مكاسب جديدة وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية السودان يعلن موقفاً حاسماً.. إدانة شديدة لهجمات الحوثي على السعودية وتحذير من تهديد البحر الأحمر الجيش الإيراني يكشف عن تفاصيل هجوم جديد شنه على الكويت والبحرين الشرق الأوسط على صفيح ساخن.. واشنطن توسّع ضرباتها وإيران تعلن: نخوض معركة وجودية تناول هذه الفاكهة للوقاية من هشاشة العظام.. إليك الكمية المناسبة الأرجنتين تكتب التاريخ من جديد.. التانغو يبلغ نهائي مونديال 2026 ويحطم أرقامًا عمرها عقود المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يدعو إلى معركة حاسمة لإنهاء انقلاب الحوثيين ويؤيد إجراءات الشرعية والتحالف ميسي يواصل كتابة التاريخ في مشاركته السادسة بكأس العالم إجراءات أمنية مشددة قبل مباراة الأرجنتين وإنجلترا في كأس العالم ترامب: الشرع سيكون أكثر دقة من إسرائيل في التعامل مع حزب الله
كشف الجيش الإيراني، الخميس، عن تفاصيل هجوم جديد شنه على الكويت والبحرين بالطائرات المسيرة، ضمن الجولة العاشرة من العملية التي أسماها "عملية الصاعقة"، بحسب ما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.
وقال الجيش الإيراني في بيان إنه "تم استهداف منظومات رادارية ودفاعية للجيش الأمريكي الإرهابي في الكويت والبحرين بالمسيرات التدميرية".
وأضاف الجيش الإيراني أن "العملية استهدفت أيضا منظومات صواريخ باتريوت الدفاعية وصهاريج الوقود التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي في قاعدة علي السالم بالكويت".
وأوضح بيان الجيش الإيراني أن "موجة أخرى من هذه الهجمات بالمسيرات، استهدفت منظومات الاتصال والرادار، بما فيها رادارات سوبر هاوك ومنشآت ومنظومات باتريوت تابعة للجيش الأمريكي الإرهابي المنتشرة في موقع الدفاعات بقاعدة الشيخ عيسى بالبحرين"، طبقا لوكالة "إرنا