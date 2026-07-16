الجيش الإيراني يكشف عن تفاصيل هجوم جديد شنه على الكويت والبحرين

الخميس 16 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشف الجيش الإيراني، الخميس، عن تفاصيل هجوم جديد شنه على الكويت والبحرين بالطائرات المسيرة، ضمن الجولة العاشرة من العملية التي أسماها "عملية الصاعقة"، بحسب ما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

وقال الجيش الإيراني في بيان إنه "تم استهداف منظومات رادارية ودفاعية للجيش الأمريكي الإرهابي في الكويت والبحرين بالمسيرات التدميرية".

وأضاف الجيش الإيراني أن "العملية استهدفت أيضا منظومات صواريخ باتريوت الدفاعية وصهاريج الوقود التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي في قاعدة علي السالم بالكويت".

وأوضح بيان الجيش الإيراني أن "موجة أخرى من هذه الهجمات بالمسيرات، استهدفت منظومات الاتصال والرادار، بما فيها رادارات سوبر هاوك ومنشآت ومنظومات باتريوت تابعة للجيش الأمريكي الإرهابي المنتشرة في موقع الدفاعات بقاعدة الشيخ عيسى بالبحرين"، طبقا لوكالة "إرنا