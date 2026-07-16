الشرق الأوسط على صفيح ساخن.. واشنطن توسّع ضرباتها وإيران تعلن: نخوض معركة وجودية

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دخل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة أكثر خطورة، بعد تنفيذ القوات الأميركية ضربات جديدة استهدفت أنظمة دفاع ساحلية ومواقع صاروخية إيرانية، بالتزامن مع تشديد الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية.
وفي المقابل، صعّدت طهران من لهجتها، مؤكدة أنها تخوض "حرباً وجودية" مع واشنطن، ومهددة باتخاذ خطوات إضافية قد تؤثر على صادرات الطاقة في المنطقة، وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة.
ويأتي هذا التطور بعد انهيار الهدنة الهشة التي كانت قد خففت حدة التوتر مؤقتاً، بينما زادت الأوضاع تعقيداً عقب إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، والذي كان يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية قبل اندلاع الأزمة.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها نفذت عملية استهدفت أنظمة دفاع ساحلية ومواقع لتخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى الإيرانية، مؤكدة أن العملية أُنجزت خلال نحو 90 دقيقة.
من جانبه، شدد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف على أن أمن بلاده يرتبط بالحفاظ على ما وصفه بـ"الترتيبات الإيرانية" في مضيق هرمز، مؤكداً أن إيران تعتبر نفسها في مواجهة مصيرية مع الولايات المتحدة.