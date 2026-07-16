تناول هذه الفاكهة للوقاية من هشاشة العظام.. إليك الكمية المناسبة

الخميس 16 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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هشاشة العظام شائعة خاصة بين كبار السن، وهى حالة مرضية تقلل من كثافة العظام وكتلتها، مما يجعلها ضعيفة وسهلة الكسر، وغالباً ما تتطور بصمت دون أعراض حتى يحدث كسر مفاجئ.

في هذا الشأن، تنصح الدكتورة غادة الصايغ استشاري التغذية العلاجية بتناول العنب في فصل الصيف للوقاية من هشاشة العظام، وفقًا لما أوضحته لـ "الكونسلتو".

ما هى فوائد العنب للوقاية من هشاشة العظام؟

تناول العنب في فصل الصيف باعتدال يمكن أن يعزز من صحة العظام، ويقلل من الإصابة بالهشاشة، لثلاث أسباب هى:

1- غني بفيتامين K

يلعب فيتامين K دورًا مهمًا في تكوين بروتينات العظام، كما يساعد على تحسين تثبيت الكالسيوم داخلها، مما يعزز قوتها ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

2- مضادات الأكسدة

يحتوي العنب خاصة على مركبات مثل الريسفيراترول والفلافونويدات، التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهي عوامل قد تؤثر سلبًا في كثافة العظام مع مرور الوقت، لذا له دورًا فعالًا في الوقاية من الهشاشة.

3- معادن هامة

العنب يحتوي على كميات جيدة من البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران يساهمان في الحفاظ على صحة العظام ودعم عملية بناء النسيج العظمي والوقاية من الهشاشة.

غادة الصايغما هى الكمية المناسبة من العنب؟من الضروري تناول كمية معتدلة من العنب، لأن الافراط في تناوله قد يرفع السكر في الدم، وقد يسبب بعض المشاكل الصحية خاصة لمريض الكلى، ومرضى السكري.

لذلك يحذر من تناول عصير العنب حتى الطازج والخالي من السكر فهو غير أنه اقل فائدة من الثمار الكاملة، إلا أنه يحتوي على سكريات مركزة وألياف أقل.

الكمية المناسبة من العنب هى غالبًا 15 حبة من العنب متوسطة الحجم من اى نوع، حيث احتوائها على حوالي 15 جرام كربوهيدرات