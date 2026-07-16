الأرجنتين تكتب التاريخ من جديد.. التانغو يبلغ نهائي مونديال 2026 ويحطم أرقامًا عمرها عقود

الخميس 16 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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واصل منتخب الأرجنتين مسيرته المذهلة في كأس العالم 2026، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية إثر فوزه المثير على إنجلترا بنتيجة (2-1) في نصف النهائي، ليحقق إنجازًا تاريخيًا جديدًا يُضاف إلى سجله الحافل.

وبهذا التأهل، أصبح المنتخب الأرجنتيني سادس منتخب في تاريخ كأس العالم ينجح في بلوغ النهائي بالنسخة التالية مباشرة بعد تتويجه باللقب، مكررًا الإنجاز الذي حققه قبل 36 عامًا عندما توج بمونديال 1986 ثم بلغ نهائي نسخة 1990.

كما عزز منتخب "التانغو" رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تحقيقًا للانتصارات في مباريات نصف نهائي كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى سبعة انتصارات، متفوقًا على جميع منافسيه في هذا الدور.

وشهد سجل الأرجنتين في نصف النهائي انتصارات بارزة، بدأت بالفوز على الولايات المتحدة في مونديال 1930، ثم بلجيكا عام 1986، مرورًا بالتأهل على حساب إيطاليا وهولندا بركلات الترجيح في نسختي 1990 و2014، ثم الفوز على كرواتيا في 2022، وأخيرًا إسقاط إنجلترا في نسخة 2026.

كما منح هذا الانتصار الأرجنتين أفضلية جديدة في تاريخ مواجهاتها أمام إنجلترا في كأس العالم، بعدما حققت فوزها الثالث في الأدوار الإقصائية، لتواصل كتابة فصل جديد من الإنجازات في تاريخ البطولة العالمية.