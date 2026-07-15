المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يدعو إلى معركة حاسمة لإنهاء انقلاب الحوثيين ويؤيد إجراءات الشرعية والتحالف

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أكد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية رفضه ما وصفه بـ"الانتهاكات الإيرانية المتكررة" للأجواء اليمنية، معتبراً أنها تمثل دليلاً على استمرار التدخل الإيراني المباشر في الصراع اليمني عبر دعم جماعة الحوثي، داعياً إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسماً لحماية السيادة الوطنية وخوض معركة فاصلة لإنهاء الانقلاب.
وقال المجلس، في بيان وصل مأرب برس، إنه يؤيد بشكل كامل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف العربي، مطالباً بتصعيد الخطوات لمواجهة ما اعتبره انتهاكاً للسيادة اليمنية ومحاولات إيران والحوثيين فرض واقع جديد من خلال إنشاء خط جوي مفتوح يعزز القدرات العسكرية للجماعة ويكرس الانقسام في البلاد.
وأضاف أن هذه التطورات تمثل تهديداً لأمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية، إلى جانب تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي يعيشها اليمنيون.
وأدان المجلس ما وصفها بمحاولات الحوثيين استهداف دول الجوار، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن أمن السعودية ودول الجوار يرتبط بأمن اليمن واستقراره، وأن أي اعتداء عليها يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي.
وأشار البيان إلى أن قوات المقاومة الشعبية في مختلف الجبهات "على أتم الجاهزية العسكرية واللوجستية" لإسناد الجيش الوطني في أي معركة تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة جماعة الحوثي.
ودعا المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية إلى تبني إجراءات عسكرية وسياسية حاسمة لصون السيادة الوطنية وتعزيز القدرات القتالية للقوات الحكومية، بما يمهد لخوض "معركة فاصلة" تنهي الانقلاب وتعيد مؤسسات الدولة، وتفتح الطريق أمام تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.